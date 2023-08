Dinant: des stages en boucherie et boulangerie

Le stage était donné, pour la boucherie par Kevin Freson et Jean-Claude Spreutels, et pour la boulangerie par Frédéric Lizin et Fabien Remy. Les enfants ont confectionné du steak haché, des boulettes sauce tomate, des hamburgers, du pain, de la pâte à pizza, de la tarte, des gaufres, des biscuits, du cake et de la glace.