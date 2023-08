Beauraing: des mesures pour fluidifier la circulation

Si le chantier a débuté durant les vacances scolaires, la reprise des écoles peut faire craindre le pire. Déjà actuellement, la cité mariale doit composer avec des embouteillages d’une ampleur rarement vue.

La Commune a dès lors réfléchi à un nouveau plan de circulation. Celui-ci est entré en vigueur ce lundi.

Première mesure: les feux limitant l’entrée et la sortie des flux vont être supprimés. On revient un peu à la situation connue avec le test de mobilité mis en place il y a une bonne poignée de mois. En effet, la rue de Bouillon sera à sens unique au niveau du début des travaux jusqu’à la jonction avec la rue de l’Aubépine. Il ne sera donc plus possible de remonter vers Bouillon par la rue de Rochefort.

Un circuit

Autre changement d’importance: l’allée du Nondeux, le faubourg Saint-Martin et la rue de Tamizon seront mis à sens unique, de manière à pouvoir créer un circuit pour "rentrer vers le centre" par l’allée du Nondeux et "sortir du centre" par le Faubourg Saint-Martin et la rue de Tamizon.

Il y a aussi des changements à hauteur de la rue de la Fontaine. Celle-ci sera à sens unique vers l’allée du Nondeux. Même chose pour la rue de la Montagne, qui sera à sens unique vers la rue du Luxembourg.

Les responsables communaux reconnaissent que la situation n’est pas simple. Les changements devraient amener plus de fluidité. On sait également que les prochains jours seront particuliers, Beauraing étant un grand centre scolaire.

Les personnes qui veulent rejoindre Beauraing peuvent apporter leur petite contribution. En optant pour les transports en bus, en vélo ou en covoiturage, on limite déjà le nombre de voitures.

Les usagers de la route ne sont pas les seuls à être affectés par le chantier. Il y a les riverains, mais également les commerçants. Ceux-ci ne vivent pas une belle période. Mais ils restent ouverts pour accueillir les clients qui se donnent la peine de les soutenir.