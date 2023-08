Bonne nouvelle: de gros travaux vont être lancés. La Commune a (enfin) tous les accords. Le marché de travaux vient d’être attribué. La procédure administrative a été longue. Le montant du chantier est estimé (TVAC) à 990 000 €, subventionnés à 80% par le Programme prioritaire de travaux (Fédération Wallonie-Bruxelles).

Concrètement, d’après Isabelle Anciaux, cheffe du service travaux à la Commune d’Anhée, il est question de remplacer la toiture des bâtiments, d’améliorer la performance énergétique des infrastructures existantes (isolation, etc.), de démolir le mur en façade (derrière lequel se trouve le préau) et de construire à la place un nouveau réfectoire avec un espace cuisine. Les sanitaires existants vont être démolis, reconstruits et adaptés aux PMR, aux petits et aux grands. Le préau actuel va être démonté. Un nouvel abri, plus moderne, qui grignotera un peu d’espace dans la cour (qui va elle aussi être repensée) va être monté. L’installation d’une nouvelle chaudière est également au programme.

L’accès à l’école va aussi être revu, et mieux sécurisé. Une zone "dépose minute" est prévue. Le parking actuel, lui, va être préservé.

Quant à l’ancien réfectoire, il sera agencé pour accueillir les cours spéciaux (morale, citoyenneté, etc.)

Les travaux (prévus pour 180 jours ouvrables) peuvent commencer. Le hic: il faut vider et libérer l’école, pour une question de sécurité. "Il va falloir installer les classes dans des conteneurs et voir où les placer. J’ai l’idée de proposer qu’on les installe sur la place du village. Je dois encore en parler au collège." Un budget doit être dégagé pour ces modules préfabriqués car le montant de la location ne fait pas partie de la somme annoncée. Les travaux doivent être clôturés au plus tard le 31 décembre 2025.