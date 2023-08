Anhée : Madame Marylise, nouvelle directrice gâtée des écoles de la Molignée

Au début du mois d’août, elle s’est plongée dans la fonction. "Ce n’est pas évident de débarquer du jour au lendemain, de se retrouver dans l’organisation de quelqu’un d’autre et de comprendre son fonctionnement. Il faut tout assimiler, se familiariser avec de nouveaux logiciels. Il y a énormément d’infos à gérer, administrativement parlant, mais aussi au niveau pédagogique." Elle poursuit: "D’un autre côté, c’est motivant, valorisant, d’autant que j’ai tout de suite eu l’appui de l’équipe."

Retour de la natation

Pour l’aider dans sa nouvelle mission, elle a pu compter sur le directeur sortant, sur les responsables des deux autres écoles de la commune d’Anhée mais aussi sur deux secrétaires. "C’est une aide précieuse pour quelqu’un qui se lance dans la direction. Elles savent m’aiguiller. L’une gère la facturation des repas, l’autre les aspects liés au plan de pilotage."

Bonne nouvelle pour la nouvelle directrice: le retour des cours de natation pour les élèves de primaire (une semaine sur deux), après plusieurs années d’arrêt, vu la fermeture prolongée de la piscine de Biesme (Mettet). Il a fallu gérer les horaires et se coordonner avec les écoles de l’entité voisine, logiquement prioritaires. "Tout se met bien en place. C’est une bonne nouvelle pour les enfants, surtout pour ceux qui n’ont pas la chance de suivre des cours particuliers avec leurs parents."

Autre occasion de se réjouir, même si la mise en place s’annonce casse-tête pour la direction: le chantier d’ampleur qui s’annonce à l’école de Warnant (lire par ailleurs). "Il y a un réel besoin d’amélioration. Au départ, on partait d’une classe unique en primaire et en maternelle. Maintenant, on compte cinq classes. Tout le monde est à l’étroit."

Vers le numérique

Marylise Piérard a la volonté de prendre ses fonctions "en continuant dans cet esprit d’équipe bienveillant", tout en apportant une touche de modernité, en accentuant l’usage du numérique. "J’aimerais mettre en place de nouveaux outils pour améliorer la communication avec les enseignants et avec les parents." Elle souhaite relancer les échanges avec les autres directions de l’entité, mis à mal avec le Covid, mais aussi améliorer l’accueil des jeunes enseignants avec la mise en route d’une sorte de parrainage.

Les projets sont nombreux, la motivation et l’énergie sont là. "J’ai hâte de proposer ce à quoi j’ai pensé pendant les vacances aux élèves et aux enseignants. Je suis prête à relever ce nouveau défi", conclut-elle.