Andenne : Andenn’AMO célèbre 5 ans d’aide à la jeunesse

Les intervenants de l’AMO (ils sont cinq à travailler, dont des éducateurs et des assistants sociaux) organisent régulièrement des rencontres en face-to-face. "On demande à la personne qui nous sollicite les raisons de sa présence, ce qu’on peut faire pour elle et on essaie de faire émerger des solutions ou d’entrevoir des pistes. Ça consiste parfois à orienter vers d’autres services partenaires."

L’ASBL travaille aussi sur demande des écoles concernant diverses problématiques (harcèlement, conflit, vivre ensemble au sein des classes, gestion des émotions, communication non violente, etc). "On outille les jeunes et les intervenants scolaires afin qu’ils soient autonomes sur ces problématiques, relève Patrick Thomas. On collabore aussi avec les PMS."

Travail de rue

Autre pan des missions de l’ASBL, et non des moindres: le travail de rue. "On rencontre des jeunes dans leur milieu de vie (parc, rue, abribus fréquenté, centre sportif, etc.) et on développe des actions collectives dans les quartiers (initiations aux techniques de cirque ou tournoi de jeux vidéo par exemple). Les objectifs sont multiples: créer du lien avec les jeunes et entre eux, les inviter à libérer leur parole, les écouter s’ils connaissent une problématique et les réorienter vers des services partenaires (s’il s’agit d’une assuétude par exemple), ajoute le directeur. Le but est de faire baisser la violence visible et invisible et de tendre vers une meilleure harmonie dans leur milieu de vie."

Facilitatrice, médiatrice, l’ASBL a aussi un axe dédié à la parentalité. "Certaines familles font appel à nous car elles ne s’en sortent plus, constate Patrick Thomas. Là aussi, on va tenter de les outiller pour qu’elles soient autonomes dans la gestion de leurs “compétences parentales”. On organise notamment des ateliers avec des parents pour discuter sur une thématique définie comme l’éducation bienveillante." Les réponses apportées par l’AMO sont aussi multiples que les problématiques rencontrées.

3000 jeunes rencontrés

Pour mettre en lumière ce travail, l’Andenn’AMO organise une journée anniversaire ce 30 août au square Melin à Andenne avec un bar, des spectacles et animations de 14 à 18h. "C’est pour remercier les personnes qui nous ont fait confiance, explique Patrick Thomas. C’est aussi pour marquer le coup et dire “On est toujours là, on a tenu et c’est reparti !”"

En cinq ans, l’ASBL a en effet dû rebondir face aux changements du Code de l’aide à la jeunesse et du Code des sociétés et des associations ainsi qu’au Covid. "Ça fait beaucoup pour une jeune association ! Dès nos débuts, on devait déjà se réinventer"

Mais l’AMO a l’énergie de continuer encore plus forte. Chaque année, elle gère 250 à 300 sollicitations et rencontre environ 3000 jeunes dans les quartiers et les écoles. "Active notamment sur les réseaux sociaux, l’Andenn’AMO peut être contactée par les jeunes de 0 à 22 ans, les parents, les intervenants scolaires et tous ceux qui sont en lien avec les jeunes (coach sportif, animateur de scouts, etc)", rappelle le directeur.