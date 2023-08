Les Solidarités 2023 : pour la mobilité "on présente nos excuses aux festivaliers"

Et parlons-en. Samedi soir, à l’issue du concert de Bigflo et Oli, la plupart des festivaliers ont vécu l’enfer. D’un point de vue mobilité, ça a été le chaos. "On le redoutait et ça s’est passé. On a eu des gros problèmes de parking, reconnaît Denis Gerardy, directeur-programmateur du festival. On avait prévu deux trajets en navette, depuis Namur et Temploux. Celle à partir de Namur n’a pas du tout marché. Les bus étaient à moitié remplis. Les Namurois sont montés en voiture. Ce qui a posé de gros problèmes autour du site." Il ajoute: "13 000 à 14 000 personnes sont sorties au même moment du site après le concert. Il y avait tellement de trafic que les navettes de bus vers les parkings ont pris du retard. Il aurait fallu des centaines de navettes, que nous n’avions pas, pour ramener tout ce monde vers Temploux."

Partenariat avec De Lijn ?

Denis Gerardy fait son mea culpa. "On présente nos excuses aux festivaliers. On s’est déjà réunis avec la police, le TEC et la Ville de Namur pour faciliter les choses dimanche soir. L’année prochaine, poursuit-il, il n’y a pas le choix: il faudra démultiplier les parkings."

La collaboration avec le TEC a été "très compliquée", confie encore le directeur. Une rumeur circule: celle d’un partenariat avec De Lijn. Le directeur ne répond pas… mais ne dit pas non. Quel surréalisme à la belge si cela se concrétise.

Pour améliorer la mobilité, Denis Gerardy songe à relancer des cars au départ de grandes villes. Quant à un partenariat avec la SNCB, afin de proposer une offre de train plus tardive et exceptionnelle pour ce genre d’événement, cela ne semble pas possible. "La SNCB ne le fait plus", répond Denis Gerardy.

D’autres bémols sont à souligner. Comme la fluidité pour passer d’une scène à l’autre ou encore la gestion des stands de nourriture. Car à ce niveau-là aussi, ça a calé samedi soir. "Certains ont attendu jusqu’à 1h30 pour manger une frite. Même si on est Belge, ça fait beaucoup", reconnaît le président des Solidarités, Jean-Pascal Labille. Là aussi, il y aura des choses à revoir. "Le festival doit faire ses maladies de jeunesse", souffle l’attachée de presse du festival, Nicky De Neef.

"Pari gagné à 90%"

Denis Gerardy se dit par ailleurs satisfait que le site ne soit plus composé en mode "ghetto". "La citadelle, par sa configuration, obligeait à créer des zones (village urbain, village des enfants, etc.). Ici, tout est plus mélangé." Une bonne idée en soi. Par contre, pour les festivaliers, cette nouvelle disposition n’était pas limpide. Le fléchage manquait de clarté. Quant au nouveau site, sur lequel les avis des festivaliers sont partagés, le directeur se dit satisfait. "Ce n’est pas évident de passer d’un site naturel exceptionnel comme la citadelle à un endroit comme celui-ci. On est parti d’une page blanche et on est parvenus à rendre cet espace plus convivial. Le pari sur ce nouveau site est à 90% gagné."