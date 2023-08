Flawinne : voyant et malvoyant sur un même tandem pour une balade de six jours à travers les plus beaux villages de Wallonie

Depuis 2015, elle fait partie de l’ASBL Cyclocœur, un club de tandem qui permet aux personnes mal et non-voyantes de pratiquer à nouveau le vélo, accompagnées de pilotes voyants bénévoles.

En 2019, elle a intégré le comité du club fondé par Luc Legrain (Boninne), avant de prendre la présidence en 2021. Ce qu’elle apprécie au Cyclocœur: l’ambiance familiale, le fait d’avoir une vie sociale, de rester active, de rendre service, de se sentir utile et de pouvoir échanger avec d’autres. "Sur le tandem, on parle tout le temps les uns avec les autres. Ce qui est sympa aussi, c’est que les mal ou non-voyants peuvent se communiquer des trucs et astuces qui les aideront au quotidien." Elle ajoute: "Les pilotes aussi le disent: ils retirent beaucoup de bénéfices de ces sorties. Elles leur permettent de relativiser leurs propres problèmes."

De Flawinne vers Crupet

Chaque mois, le club que chapeaute Colette Daoust propose une sortie vélo d’une soixantaine de kilomètres au départ de la caserne de Flawinne, où le club loue un local. Une ou deux fois par an, le Cyclocœur part en déplacement, pour une balade au départ d’un lieu plus lointain.

Pour les 25 ans de l’ASBL, un circuit itinérant, qui sillonnera les plus beaux villages de Namur et de Liège, a été imaginé. Au programme, des sorties d’environ 80 kilomètres par jour. "On logera à différents endroits", précise Colette qui a coordonné l’événement. La balade démarrera de Flawinne le 27 août, direction Sosoye (Anhée), puis Falaën (Onhaye), avant une première nuit à Matagne-la-petite (Doische). Le lendemain, direction Dréhance (Dinant), puis Celles (Houyet), avant une halte repos à la ferme de la Bourgade (Somme-Leuze). Le lendemain, direction Ayrifagnes (Banneux) avant une nuitée au domaine de Wégimont (Soumage). La fin du séjour mènera les cyclistes vers Amay, avant le domaine de Mozet où tout le monde se reposera pour aborder la dernière étape. Le 1er septembre, en route pour Crupet, où les participants seront attendus autour d’un grand barbecue.

En tout, 401 kms seront parcourus avec un dénivelé de 4370 mètres.

14 tandems et deux vélos solos, qui officieront comme signaleurs, feront la promenade. "On compte près de 60 cotisants dans le club. Mais on ne part jamais à plus de 15 tandems pour une question de sécurité. L’idée, c’est aussi de rester un groupe. On roule à la vitesse du plus faible", précise Colette. L’habitante de Purnode (Yvoir) s’est donnée à fond dans le projet. "Ça demande beaucoup d’énergie", reconnait-elle. Mais elle sait pourquoi elle le fait.

