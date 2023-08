Solidarités 2023 : en festival, Zazie se remet dans la peau d’une "fraîche artiste"

Ce nom me dit vraiment quelque chose mais pas cet endroit. En même temps, c’est la première fois qu’il a lieu ici (NDLR: au zoning Écolys à Suarlée). C’est le problème de la femme de presque 60 ans (rires) ! (Après vérification, c’était bien la première fois !)

Avez-vous eu l’occasion de vous promener sur ce nouveau site justement ?

Oui et non. Nos chambres et le catering donnent sur le site et les festivaliers donc on entend crier régulièrement (NDLR: les artistes et leurs équipes sont choyés et logés à l’hôtel Ibis Styles). J’en ai déduit que s’ils n’étaient pas en train de mourir, c’est qu’ils étaient en train de s’amuser ! Je constate que ce festival permet aux petits comme aux grands de passer du bon temps et c’est justement ça le but des festivals. Des gens viennent pour voir des artistes en particulier et d’autres viennent juste pour flâner ou s’amuser. Je l’ai d’ailleurs fait avec ma fille il y a trois jours.

Où était-ce ?

Au festival Rock en Seine à Saint-Cloud, en Île-de-France. On a mangé des mauvaises saucisses mais c’est cette ambiance-là qu’on aime en festoche ! Et en tant qu’artiste, c’est rafraîchissant aussi de jouer devant des gens qui ne nous connaissent pas forcément.

Par contre, il y a des gens qui vous connaissent très bien. On a croisé un monsieur ici qui était devant la scène vers 15h (alors que Zazie se produisait vers 22h). Il vous voyait pour la 142e fois !

C’est très grave ça ! Il ne s’appelle pas William ?

Si ! Vous le connaissez ?

C’est un fan. Il y a des cas exceptionnels comme ceux-là. Mais je trouve ça d’autant plus important de venir à des festivals quand on fait ce métier depuis un moment. Ça permet de se remettre dans la peau d’une fraîche artiste et de demander aux gens ce qu’ils pensent de nos titres.

Et ça se passe toujours bien avec le public belge ?

Vous n’avez qu’à voir le nombre de concerts que j’ai faits en Belgique ! Culturellement, les Belges ont l’habitude de se déplacer pour voir des artistes et s’ils n’aiment pas, on le sait tout de suite. Moi j’aime bien ça ! Parce que si c’est pour être encensée à chaque fois que je fais le moindre truc, ça veut dire que tout est acquis et ça ne m’intéresse pas.

Les festivals permettent également de rencontrer d’autres artistes pour envisager d’autres collaborations par exemple ? (Zazie vient d’ailleurs de sortir une collaboration intitulée "Comment on fait ?" avec Vianney, avec qui elle a été jurée dans The Voice France).

Je ne les cherche pas forcément parce que je cours déjà après le temps, c’est une catastrophe ! Un festival permet en tout cas de garder à l’esprit que si on est artiste, on est aussi public. D’ailleurs, ça m’a fait un bien fou d’aller à Rock en Seine car ça faisait longtemps que je n’avais pas fait de festival comme une personne lambda. De temps en temps, je me planque quand même ! Je mets des moustaches ou des trucs devant mon visage pour ne pas me faire suivre mais là, on était plutôt cool.

Et ça laisse aussi des souvenirs et quelques anecdotes…

Oui, quand je suis venue une année au Ronquières Festival par exemple, c’était la première fois que je voyais Clara Luciani sur scène. Elle a eu un problème technique et moi, j’en ai eu un après alors on s’est bien marrées ! Donc même si ça n’aboutit pas forcément sur des collaborations, ça donne des chouettes moments. L’intérêt d’un festival est aussi la multi-affiche qui permet de découvrir plein de nouveaux artistes. Dernièrement j’ai découvert Girl in Red et j’ai adoré.

Après les festivals, Zazie continuera avec une série de concerts notamment au Zénith de Paris et également à Forest National le 23 septembre.