Les Solidarités 2023, un nouveau site à apprivoiser : on a testé pour vous

Il est 18h45. On atteint sans difficulté la gare de Namur en voiture (on serait bien venus en train, mais il n’y a pas de train de retour, dommage). On choisit de se parquer à l’arrière de la gare, dans le quartier de Bomel. Le plan est judicieux. On trouve une place sans encombre. Direction le boulevard du Nord, d’où démarrent les navettes de bus vers le site Écolys. Là aussi ça roule. Tous les quarts d’heure, on embarque vers le nouveau centre névralgique des Solidarités. C’est full, mais on n’est pas entassés. La navette ne semble pas être le moyen de transport le plus populaire. Les premiers échos se font entendre. Les festivaliers ont cherché à se garer au plus près de la gare, dans le centre-ville et alentours. Gratuitement. Logique.