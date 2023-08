Les Solidarités, c’est aussi dès 3 ans, avec trois petites cochonnes

Le partenariat réjouit l’artiste. " Ça nous fait super plaisir, d’autant que plus local que ça, tu meurs ! C’est un beau coup de projecteur et une forme de reconnaissance. C’est magnifique de la part des Solidarités de programmer des choses à tailles différentes. Car, à côté des spectacles à notre échelle, le festival accueille de grands noms comme Zazie et Louise Attaque. C’est génial de ne pas cloisonner."

En oreillers et en bonbons

Concrètement, le chapiteau a été monté lundi sur le nouveau site du festival, à Suarlée. Ce qui a permis aux équipes des Solidarités de composer autour le village des enfants. "On est d’autant plus contents que notre chapiteau va servir à d’autres artistes."

Au sein de ce lieu "cocoon", plusieurs représentations seront proposées, comme Les trois autres petits cochons, samedi, à 13h45. "C’est le premier spectacle que nous avions créé avec notre compagnie en 2014. On avait commencé par le conte le plus fondateur. On l’avait monté pour faire rire les enfants, les familles. On s’est vite rendu compte que ça parlait à tout le monde."

Les cochons, Bigoudi, Fripin et Dudule, sont interprétés par trois comédiennes. La pièce aurait pu s’intituler Les trois petites cochonnes… "On est tout innocents, on n’y a pas pensé (rires). Ce sont en effet trois filles qui jouent les cochons, dont Manon Romain, ma compagne, répond Barnabé Dekeyser. En fait, c’est l’histoire des trois petits cochons, revisitée. Ce ne sont pas des maisons en paille et en bois, mais en bonbons et en oreillers. On garde juste la maison en brique. Au niveau des personnages, c’est traité avec beaucoup d’humour, entre théâtre et chansons, en mode Commedia dell’arte."

Six comédiens sont au casting. Car, au-delà des trois cochons, d’autres protagonistes interviennent. "On retrouve un loup-garou et une fouine, Eugène, qui suit le loup dans ses mauvais coups. On découvre aussi l’ami de la forêt , que j’interprète sur des échasses de 2,5 mètres de haut. Je raconte la légende qui s’est passée dans ma forêt. J’accompagne le spectacle à la guitare."

De cape et d’épée

D’après Barnabé, la mise en scène ne fait pas peur. "On est vraiment dans l’humour. Même si les enfants restent impressionnés par l’image du loup. Ma fille de 2,5 ans l’a vu. Elle en a parlé toute la journée (rires)." Pour accueillir un maximum de monde dans le chapiteau, les gradins ont été enlevés. Des tapis seront installés au sol.

Outre Les trois autres petits cochons, le spectacle Rodomontades, de la même compagnie, sera proposé en fin d’après-midi samedi et dimanche, aux Solidarités. "Ça signifie vantardises, précise Barnabé. C’est une comédie de cape et d’épée, adressée aux adolescents et aux adultes, dans laquelle on passe, l’air de rien, du théâtre à la chanson. Dans une auberge, un capitaine raconte ses exploits. C’est un hommage aux grands héros de la littérature."

"Les trois (autres) petits cochons": sam. 13h45 à La Grande Prairie (chapiteau). Gratuit -12 ans (en possession d’un ticket. Attention, il n’est plus possible d’en demander, le samedi est complet). Rodomontade: sam. 18h10, dim. 17h.

www.vivre-en-fol.com