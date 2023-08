L'oeuvre namuroise "Fleuve" trône à la bibliothèque Gabrielle-Roy de Québec

Au premier étage de la future nouvelle bibliothèque de Québec trône désormais la sculpture en métal Fleuve, des artistes namurois Gaël Bertrand et Gaëtan Libertiaux du studio créatif Superbe. Offerte par la Ville de Namur à Québec, l’œuvre marque leurs noces d’argent, soit 25 années d’entente et d’échanges transatlantiques fructueux. "Elle représente le Y de la ville de Québec avec le fleuve Saint-Laurent et à l’extrémité, le Y du confluent de la Sambre et de la Meuse à Namur. Au pied, les flux lumineux illustrent le débit de ces fleuves qui se rejoignent en harmonie", explique Frédéric Laloux, commissaire aux relations internationales de Namur. Grâce à une banque de données convertie, trois ans de débit sont ainsi transformés en boucles lumineuses de trois minutes. Valeur: 15 000€. L’endroit où elle est placée est tout un symbole. La bibliothèque municipale Gabrielle-Roy, la plus grande de Québec, s’apprête à devenir une sacrée fourmilière culturelle et citoyenne. Au détour d’un QR code, les citoyens québécois auront le loisir d’apprendre les liens qui les unissent à leur jumelle belge.