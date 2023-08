Les "gaufres namuroises" de Guillaume Gersdorff et GuiHome

Deux Namurois sont à la base du projet: l’humoriste GuiHome et le chef Guillaume Gersdorff. “Un jour en mangeant, on s’est dit qu’il fallait lancer quelque chose, explique GuiHome. I l m’a dit qu’il avait la possibilité de faire ce qu’il voulait d’une boutique qu’il avait dans le cadre de sa location globale. On a alors réfléchi au produit qu’on voulait lancer. On est parti sur quelque chose de namurois, qu’on pouvait emporter. Là, on s’est dit que ça devait être la gaufre. Car la gaufre ne peut pas appartenir qu’à Liège et Bruxelles. On voulait les concurrencer après des années de monopole”.

Hasard ou non, les deux compères ont chacun un lien avec ce produit. Pour payer ses études de théâtre, GuiHome a géré un kiosque touristique qui vendait notamment des gaufres, au pied de la Tour Eiffel à Paris, entre ses 17 et ses 19 ans. Guillaume Gersdorff a quant à lui vendu 80 000 gaufres, par jour, avec son papa lors de l’exposition universelle de Shangaï, en 2010, lorsqu’il avait 18 ans.

Entre la gaufre de Liège et de Bruxelles

Le projet s’est rapidement développé. Première caractéristique de la gaufre de Namur: sa forme. “Après l’avoir dessinée, on a contacté un fabricant de moules à gaufres sur mesure, ce qui nous permet de proposer une gaufre ovale et unique”, poursuit GuiHome. Les détails visuels sur le produit évoquent la confluence entre la Sambre et la Meuse, rappelant l’importance de celles-ci pour la ville et son histoire.

Après l’esthétique, le goût. Il a fallu trouver la recette de base finale. “On n’est pas sur une gaufre de Liège ou de Bruxelles mais on est entre les deux. Elle est légèrement aérée et onctueuse tout en étant croquante, sans être trop grasse. Parfaite pour ceux qui n’ont pas trouvé leur bonheur avec celles de Liège ou de Bruxelles”, termine GuiHome.