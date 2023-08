Gembloux: Jambes Machines rachète la société enghiennoise Bauwens

Il y a du mouvement au sein du secteur industriel wallon. L’entreprise gembloutoise Jambes Machines, leader régional dans la distribution de machines stationnaires pour le travail du bois et du métal, reprend l’entreprise familiale Bauwens Roger SA, référence dans le négoce, l’installation, l’entretien et le dépannage de machines pour le travail du métal. Une acquisition qui devrait apporter plus de clarté pour le client, souligne la société. "Bauwens Roger SA sera exclusivement en charge des machines-outils pour le travail du métal, et les activités métal de Jambes Machines (qui étaient jusque-là développées sur fonds propres) passeront sous l’enseigne Bauwens Roger. Jambes Machines se concentrera désormais sur son cœur de métier, les machines pour le travail du bois. La distinction entre les activités"bois"et"métal"sera ainsi plus claire pour la clientèle",. L’entreprise Bauwens créée à Enghien dans les années 70 continue donc d’exister en tant qu’entité juridique distincte. Néanmoins, les activités seront désormais centralisées sur le site de Jambes Machines à Gembloux. Avec ce rachat, celle-ci entend atteindre un chiffre d’affaires consolidé de 4,5 millions€ d’ici la fin de l’année. Soit 1,5 million de plus que celui réalisé l’an dernier.