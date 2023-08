Sambreville : entre Georgette et Richard, une histoire d’amour digne d’un film hollywoodien

C’était le 19 juillet 1958 à Velaine. Il y a tout juste 65 ans. Et comme dans les plus belles comédies romantiques, c’est l’amour, indéfectible, entre les deux protagonistes qui est la trame centrale de cette union à la longévité exceptionnelle. "On s’aime comme au premier jour, insistent-ils de concert. Et on a aucun regret."

"Ensemble jour et nuit"

Leur histoire a commencé bien avant ce chaud été 58. "J’étais en primaire avec son frère. Je passais le voir souvent après l’école… au début. Après, je venais pour voir la sœur", confie Richard Darmont.

Ce dernier a pourtant tardé à déclarer sa flamme. Chose rare à l’époque, c’est Georgette qui a pris les devants "Il fallait bien que quelqu’un se décide", plaisante-t-elle. "Elle a dit: “Quand est-ce qu’on se fiance ?” Et puis, deux ans plus tard, ça a été: “Quand est-ce qu’on se marie ?”. C’est elle aussi qui a décidé quand on a remis notre commerce."

Georgette et Richard ont tout partagé. De l’éducation de leurs deux enfants (et de leurs quatre petits-enfants) à leur vie professionnelle. Imprimeur, Monsieur a fait rentrer son épouse chez Duculot. Et puis ensemble, ils ont ouvert une libraire dans le centre du village.

Georgette n’était jamais bien loin lorsque son mari, hyperactif, œuvrait au sein du relais culturel de Sambreville, du comité des fêtes de Velaine, où dans le club de football dont il était président. Souvent, elle s’activait derrière les pompes. Fille de cafetier, elle était réquisitionnée pour servir les bières.

"On est ensemble jour et nuit", insiste Richard. Et c’est encore le cas aujourd’hui dans l’appartement qu’occupe le couple dans le centre d’Auvelais. "On n’a qu’une seule chambre avec un lit. On est obligé de dormir ensemble", lance Georgette. Et son mari de renchérir: "Oui mais on se tourne le dos. On va dans le lit pour dormir."

En mars prochain, Georgette, 85 ans, et Richard, 89 ans, deviendront arrières grands-parents pour la première fois. Un événement qu’ils attendent avec impatience. Qu’importe l’âge quand les regards sont toujours tournés vers l’avenir. "On ne peut pas nous souhaiter une longue vie… mais encore un peu de temps", conclut Richard.