Cyberattaque au CHR de Namur: des données volées concernaient les patients

Lequel avait pour objet de faire un état des lieux de la situation et surtout, livrer les résultats de l’analyse des données subtilisées. "Les données volées et publiées sur le darknet étaient fragmentées, ce qui explique que cette analyse ait pris un certain temps: il fallait télécharger tous les fichiers, les décompresser, les recomposer, les stocker de manière sûre et analyser leur contenu", explique l’hôpital qui s’est adjoint les services d’une entreprise experte en cybercriminalité pour procéder à l’analyse.

Celle-ci a eu lieu en deux temps. La dernière en date, plus poussée, vient de se clôturer. "Il en ressort que certaines données publiées contiennent malheureusement des informations sur nos patients et sur nos collaborateurs. Conformément à la loi, nous avons mis en ligne sur notre site internet la nature des informations dérobées. Il se confirme que les dossiers médicaux des patients n’ont pas été touchés. Jusqu’ici, nous n’avons aucune information indiquant que ces données mises en ligne sur le darknet aient été utilisées", précise encore le communiqué du CHR Sambre et Meuse.

L’enquête policière est toujours en cours.