Michel Libert a souligné deux points: la dangerosité de la route menant à Blaimont, surtout sur la portion allant du bas de la route jusqu’au virage, qui pourrait passer de 50 à 70 km/h. La preuve que l’endroit est dangereux, tant pour les automobilistes que les piétons, c’est que le SPW a déjà placé dans le virage de solides bermes en bois. Celles-ci n’ont pas empêché les accidents. Si la vitesse augmentait, quelles en seraient les conséquences ? Même intervention pour la chaussée de Givet, depuis le Spar jusqu’à Hermeton.

Réponse du bourgmestre: il connaît les problèmes mais il n’est pas le décideur car cela relève plutôt de la Région et de la police de la route.

Autre problème pour lequel on a, une fois de plus, critiqué l’Inasep: le problème de l’eau sur la route en direction d’Hermeton, plus précisément dans les domaines de la Fosse-aux-Loups et à la Taille de Ry. On aurait placé des conduites d’eau à environ 80 cm de profondeur qui connaitraient des fuites lors du passage de camions, alors que la profondeur devrait être de 2,10 mètres. En attendant une réparation, on a placé en surface un tuyau.

Dépenses diverses

L’aménagement d’un nouvel espace public à Waulsort a été approuvé à l’unanimité des neuf conseillers présents. Il sera situé au bas du cimetière et comprendra un espace vert, une plaine de jeux, des bancs, etc.

Pour les élections prochaines, la commune louera un système digital de comptabilisation des bulletins de vote, dans les trois bureaux de dépouillement, pour un coût de 2 100 €. Une autre somme de 2 752 € sera consacrée à l’inventaire amiante des bâtiments communaux. Quant à l’entretien des voiries en 2023, on y consacrera une somme de 147 652 €.

Dorénavant, la distribution des sacs-poubelle communaux se fera suivant une convention établie entre la Commune et le BEP Environnement. Il en coûtera 1 600 € à la Commune.