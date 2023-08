L’amitié était née au point que des mariages ont eu lieu les années suivantes. Si Waulsort a été considérée autrefois comme la perle de la Meuse, Noizay n’est pas en reste. C’est un centre viticole d’un bon millier d’habitants dont la production est renommée. Comme Waulsort, c’est une commune rurale.

Les amis français ont donc passé le week-end dernier chez leurs jumeaux de Waulsort et ont revécu des souvenirs grâce à une exposition montée par les Waulsortois. Ils étaient environ 80 aux côtés de leur maire, Pierre Morin. Parmi ceux-ci, la présidente du comité de jumelage, Carine Duhamel, et la fanfare noizée.

Dès vendredi après-midi, on pressentait déjà que le week-end ne serait pas triste. Le lendemain, Noizéens et Waulsortois ont embarqué pour une visite dans le sud de la province: Beauraing, Bouillon et Alle-sur-Semois où ils ont pris un repas ensemble avec entre autres le président du comité de jumelage local, Jean-Louis Tasiaux.

Dimanche fut la journée officielle du jumelage. Après la messe en l’église St-Michel, célébrée par l’abbé Michel Counet, l’académisme prit place à la salle Renaissance. Le bourgmestre d’Hastière, Simon Bultot, accueillait pour la première fois les amis français. Dans son discours, il fit renaître la figure d’Anne-Marie Sacré, ancienne mandataire communale aujourd’hui disparue, cheville ouvrière du jumelage. L’ancien bourgmestre Claude Bultot, qui s’est rendu plusieurs fois à Noizay, remit un cadeau aux représentants officiels. Quant au maire, Pierre Morin, il remit un t-shirt blanc arborant la mention "I love Noizay", avant de rendre hommage à Claude Bultot et à tous les bénévoles du jumelage. Des bières et du vin ont naturellement aussi été échangés.

Parmi les autres cadeaux, citons un grand panneau décrivant Noizay et ses curiosités. Il devrait prendre place dans une rue de Waulsort, à moins qu’il ne soit placé sur la route Dinant-Givet.

Dimanche après-midi, la fanfare de Noizay a donné un concert fort apprécié. Une fois de plus, la séparation, fut difficile le lundi. Rendez-vous à Noizay dans deux ans.