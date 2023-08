Le premier vol concernait une carte bancaire qui a été utilisée pour acheter 67,70€ de marchandises dans une station-service de Dinant avec la fonction “sans contact”. Le 8 mars 2023, c’est une veste et un sac contenant une housse d’auto qui ont été volés. Les autres vols, commis en avril et en mai 2023, concernaient veste, une paire de lunettes de soleil, trois cartes bancaires, un gsm et un ordinateur portable.

Devant le tribunal il y a deux semaines, la prévenue ne reconnaissait que partiellement les faits. Ce mercredi, le tribunal a déclaré que l’ensemble de ceux-ci étaient établis et a prononcé, dans le cadre du principe de l’absorption de peine (la prévenue a été condamnée à 24 mois avec sursis pour des faits similaires en février dernier), six mois de prison avec sursis complémentaires à son encontre.