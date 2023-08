Couvin: les 40e "Spectacles au Château" à Boussu-en-Fagne

Les adaptations de Scala & Kolacny Brothers ont été utilisées pour de nombreuses bandes-annonces de films nominés aux Oscars tels que "Zero Dark Thirty", pour le film "Spencer" ainsi que dans diverses productions télévisées: "Sex Education", "Downton Abbey", "The Simpsons", "Sons of Anarchy", "Homeland"… Récemment, la chorale a contribué, par sa reprise de "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana, à la réalisation du documentaire Kurt Cobain: "Montage of Heck".

L’objectif de cet événement est de récolter des fonds pour le soutien financier de diverses associations de la région.

Voici le programme

Vendredi 25 août, 21 h 30: Scala and Kolacny Brothers en concert.

Samedi 26 août, dès 16 h: concert promenade avec quatre concerts à découvrir aux quatre coins du domaine, avec ZK2 ?, El Trio + Guest (avec notamment Boris Motte, ancien finaliste de The Voice Belgique saison 3), Laura Crowe & Him, Ricco and Co.

Plusieurs activités et spectacles sont aussi proposés pour les enfants: spectacle "Le Trappeur" par la Clé d’Hutte, spectacle de clown et de mimes par Mister K, initiations aux arts du cirque par Scènes de cirque, atelier musique verte par Piroult ASBL… Accès gratuit pour les – 12 ans.

Le Club Rotary Chimay-Couvin, reconnu en 1956, compte aujourd’hui un peu plus de 40 membres. En 2022, grâce à leurs différentes actions, les membres ont pu redistribuer 21 000 € auprès de diverses œuvres ou projets. On peut citer Trait d’union, Stop Parkinson, L’Heureux abri, le centre Fedasil de Couvin, d’une Cîme à l’autre, la maison des jeunes Les Leus à Frasnes, les scouts de Petigny et de Froidchapelle, ainsi que le programme d’échanges d’étudiants de la région à travers le monde.

Informations: www.spectaclesauchateau.be Facebook: RotaryChimayCouvin