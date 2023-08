Carlo Mendola emmènera à nouveau la liste DéFI Gembloux aux prochaines élections. D'autres changements annoncés

C’est désormais Séverine Finet, qui assumera la présidence de la section du district de Gembloux. Actuelle cheffe de cabinet du député provincial DéFI Amaury Alexandre, Séverine Finet dispose d’une expérience politique en tant qu’ancienne conseillère du Centre Public d’Action Sociale à Sambreville.

Pour sa part, Carlo Mendola restera bien actif au sein du Bureau de section. Il occupera désormais le poste de vice-président de district. "De plus, il portera la responsabilité de chef de file pour les prochaines élections communales à Gembloux, apportant ainsi son expérience et son engagement continu au service des citoyens", indique encore le communiqué du parti. Pour rappel, l’élu gembloutois figurait déjà comme tête de liste aux élections communales de 2018. Il avait alors récolté 265 votes et obtenu un siège à la table du conseil communal. Une performance pour le petit groupe de militants qui a choisi de se réunir sous la bannière du FDF (Fédéralistes démocrates francophones) en mai 2015. Ce n’est qu’en novembre de la même année que le parti changera de nom pour devenir DéFI (Démocrates fédéralistes indépendants).

Dernier changement annoncé à Gembloux, cette fois en matière de gestion administrative: Marguerite Peerenboom a été désignée pour assumer le rôle de secrétaire. "Anciennement secrétaire de la fédération provinciale et actuellement membre de la commission électorale, Maguy Peerenboom est également un des membres fondateurs de DéFI en Wallonie. Son expertise et son dévouement contribueront à la croissance et à l’influence du parti."

Selon DéFI, les différents changements opérés témoignent de la volonté de "briser le plafond de verre en reconnaissant le rôle essentiel que les femmes peuvent jouer en politique." Et de conclure: "la nouvelle équipe se veut dynamique avec la volonté de façonner l’avenir du district de Gembloux par un engagement tourné vers l’intérêt des citoyens, par la défense des problématiques qu’ils rencontrent ainsi qu’une détermination à continuer d’insuffler le changement et le progrès."