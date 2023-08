Rochefort: la fête à la ferme de Jamjoûle

Entre juin et octobre, sept fermes agroécologiques de la région ouvrent leurs portes. Celle de Jambjoûle en fait partie. Il y a eu aussi la ferme de Nadir à Buissonville, les Légumes d’Émile et Camille à Serinchamps, le ferme Marion à Wavreille, la Vache sans tache de Sinsin, la bergerie du repos à Wavreille (le 23 septembre) et le Champ de la berge à Hargimont (le 7 octobre).

Chacune de ces fermes famennoises avait un but: faire mieux comprendre les réalités paysannes et les enjeux de l’agriculture. Les unes pratiquent l’élevage bovin ou ovin, d’autres produisent des légumes ou des fromages.

C’est le cas de la ferme de Jambjoûle, 100% bio et s’étendant sur une bonne centaine d’hectares. Elle est exploitée par Bernard Convié, également conseiller communal à Rochefort, et son épouse. Tant les bâtiments que les terrains sont propriétés de la Donation royale. Inutile de dire qu’avec tout le travail interne et externe, le fermier a engagé des salariés.

Viande et fromages

Outre une vingtaine de vaches laitières, Bernard possède des porcs qui peuvent aller en plein air et une troupe de 250 brebis de races locales: des Ardennais Roux et des Mergelland. D’avril à novembre, le troupeau est divisé en quatre pour pâturer sur un ensemble de parcelles en réserves naturelles dans la région de la Lesse et Lomme, principalement sur des pelouses calcaires. Cette activité d’entretien des réserves pour le maintien et le développement de la biodiversité est soutenue par la Région et coordonnée par l’association naturaliste Ardenne et Gaume.

Les brebis reviennent à la bergerie de la ferme pour l’hiver et agnellent dès la fin du mois de janvier. Les agneaux suivent leur mère au pâturage pendant deux à trois mois. Ils sont ensuite sevrés et conservés pour le renouvellement du troupeau ou vendus.

C’est ainsi que dans les colis de viande vendus à la ferme, il y a de l’agneau, du veau et du porc élevé en plein air. Les animaux sont abattus à Gedinne.

Côté fromages on fait du travail artisanal, bien sûr, à Jambjoûle. On en fabrique du frais (de la maquée), à croûte fleurie et à pâte molle et dure. On le trouve dans un magasin de producteurs bio à Marche-en-Famenne ou au supermarché spécialisé D’Ici, à Naninne.

La ferme est aussi présente aux marchés locaux, tel le Relais, les vendredis de 16h à 19h à Rochefort et aux marchés fermiers Colibris le 3e samedi du mois de 15h à 19h.

À la ferme, le magasin est ouvert tous les jours de 9h à 13h, sauf le jeudi et le dimanche, et le vendredi de 14h à 18h.