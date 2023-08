Namur : un molon sacré Roi des menteurs à Moncrabeau en France (vidéo)

L’éloquence namuroise en la matière s’est aussi distinguée à Moncrabeau. Dans cette bourgade du Sud-Ouest de la France dont le nom a inspiré la plus ancienne société folklorique de Wallonie, le folklore est vivace. Et comme à Namur, début septembre (lire plus bas), un concours de menteries est organisé tous les premiers dimanches d’août, par l’Académie des menteurs.

L’emblématique coq des 40 Molons peut chanter puisque cette année, c’est un des leurs qui a été sacré roi des menteurs. Alain Antoine s’est vu couronné dès sa première participation. "Je suis parti d’une menterie qu’Arthur Gourdin avait écrite en wallon. On l’a adaptée en français avec Dominique Liégeois (NDLR président des 40 Molons et double vainqueur à Moncrabeau) pour qu’elle dure cinq minutes", situe le raconteur de "craques".

L’œuvre collective plébiscitée par le jury français met en scène Alain Antoine lui-même, embarqué dans une partie de pêche à la mouche rocambolesque. Sur les bords de la rivière locale, une mouette s’empare de son appât. Le volatile est à son tour happé par un imposant brochet qui finit par emporter le pêcheur au milieu du cours d’eau. "J’ai repris mes esprits après un véritable tsunami, avec des poissons plein les poches, décrit Alain Antoine. Mais aucune truite à fourrure." Une référence à une menterie déclamée en 2022 qui avait valu à son auteur, un Québécois, le titre de Roi des Rois. "Il avait donc bien menti", plaisante le Namurois.

Pas un voyage officiel

Les 40 molons et leurs cousins de Moncrabeau se rencontrent tous les deux ans pour entretenir la flamme. Des voyages sont ainsi organisés. Tour à tour, chaque société folklorique rend visite à son homologue. Aucun périple officiel n’étant au programme cette année, Alain Antoine a choisi de prendre la route de son propre chef. "J’ai récemment fait l’acquisition d’un camping-car et puis, il faisait moche en Belgique, explique-t-il. Quand j’ai annoncé à Dominique (NDLR Liégeois, président) que je comptais pousser une pointe jusque-là, il m’a dit: “Alors, tu dois concourir”." Une décision prise sur un coup de tête qui a porté ses fruits puisque la tête en question est revenue couronnée.

Molon sur le tard

À Namur, les futurs molons sont recrutés en prélude du concours local des menteurs. Pour espérer revêtir le costume, les candidats doivent, chacun à leur tour, raconter une "craque". Un exercice auquel Alain Antoine s’est adonné il y a un an seulement. L’ancien permanent CNE est devenu molon sur le tard. "J’ai toujours aimé le folklore et ses aspects philanthropiques. J’ai attendu la prépension, ce qui m’a permis de récupérer un peu de temps pour m’investir", confie-t-il. Alain Antoine est aujourd’hui trésorier de la confrérie.

Un concours salé

Le jury du concours de menteries de Moncrabeau a sa manière bien à lui de départager les candidats. L’Académie des menteurs évalue chaque prestation avec des cuillerées de gros sel. Celles-ci sont récoltées par des pages. La quantité est ensuite pesée et celui qui obtient le poids le plus important sur la balance remporte la compétition. À Namur, on départage les menteurs avec des fèves de haricot.

La joute verbale namuroise se tiendra le 2 septembre

Qui succédera à Gérard Beaumont, le Jambois auréolé du titre de Roi des menteurs à Namur, l’an dernier ? Réponse le samedi 2 septembre au carrefour de la place du Théâtre et de la rue de Bavière. C’est là que se déroulera, comme de coutume, cette joute verbale qui, à deux semaines des Fêtes de Wallonie, lance le mois le plus festif des Namurois. Les candidats se succéderont sur le siège adossé à la statue de Nicolas Bosret, auteur du Bia bouquet.

Le texte peut être déclamé en wallon ou en français. Seule la mémoire sert de guide aux participants puisque ceux-ci ne peuvent s’aider d’aucun support. La menterie est en effet un art régi par des règles strictes.

Elle "ne peut porter atteinte à quiconque ni contenir de message à caractère politique ou religieux. Les propos grivois, choquants ou xénophobes seront exclus", stipule le règlement.

Les termes utilisés doivent être compréhensibles par tous et la menterie ne peut constituer une suite de blagues. Enfin, si l’interaction avec le public est autorisée, la prestation ne peut toutefois pas prendre la forme d’un dialogue avec les spectateurs.

À voir le samedi 2 septembre dès 14 h. Le concours est précédé du challenge Daniel Lhoir qui s’adresse aux juniors de 8 à 14 ans.