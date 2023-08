Continuer à apprendre avec l’Université Tous Ages de Namur

L’UTAN (Université Tous Âges de Namur) réunit quelque 3.500 membres, dont 2.800 rien qu’à Namur, le reste étant réparti dans ses différentes antennes de la province. Elle a vu le jour en 1976, sous la houlette du professeur Lucien Bragard, directeur des laboratoires de géodynamique et de géophysique de l’Université de Liège. N’ayant pas pour vocation de délivrer à ses membres un diplôme universitaire, l’UTAN ambitionne simplement de leur permettre, une fois leur vie professionnelle terminée, de continuer à être actifs, à se cultiver, à apprendre, etc., en un mot à s’épanouir grâce à un panel de cours et d’activités variées, et ce dans de nombreux domaines. On pense, entre autres, aux sciences naturelles et exactes (astronomie, botanique, chimie…), aux disciplines humaines (droit, généalogie, philosophie, psychologie…), aux langues modernes et anciennes, au patrimoine ou encore à l’histoire, aux arts, à l’informatique, sans oublier les ateliers (théâtre, chant, danse, sophrologie…).