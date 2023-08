Travaux de remplacement des conduites de gaz à Gembloux: avancée inattendue et délais réduits

Entamés le 8 août dernier, au lendemain de la braderie, les travaux de remplacements des conduites de gaz, entre la place Sigebert et la rue du 8 mai, avancent bien plus rapidement que prévu. "Les équipes de la société Infra, le sous-traitant d’Ores, ont travaillé consciencieusement et d’arrache-pied", tient à féliciter le bourgmestre Benoît Dispa (Bailli). Selon le calendrier établi fin juillet, les travaux de la Grand’rue devaient durer, au minimum, jusqu’au début du mois de novembre. Par la suite, les équipes du sous-traitant du gestionnaire de réseau de gaz devaient s’attaquer à la rue des Abbés Comtes et à la ruelle Thirion, jusqu’à début décembre. Tout est désormais chamboulé.

Programme chamboulé

"Le programme envisagé a été totalement adapté, si bien que les travaux de la Grand’rue devraient être terminés, au plus tard, à la mi-septembre, explique le bourgmestre tout en indiquant que ce délai pourrait encore être réduit.

Plutôt que de procéder par phases successives ; plusieurs ont été menées de front par les équipes. Il est néanmoins probable que la période de fermeture de la Grand’rue à la circulation soit prolongée d’une semaine, soit jusqu’au 8 septembre. Bien que la mesure ne soit pas encore actée, les autorités communales y sont particulièrement favorables. "En profitant de ces jours complémentaires, ils pourront terminer les phases 1, 2 et 3. Nous savions que la semaine de rentrée serait de toute façon perturbée. Ici, ce serait une semaine de contraintes de plus, mais qui permettrait d’adoucir les trois prochains mois." Un maigre prix à payer en somme.

Bientôt un mauvais souvenir

De plus, l’entreprise à la manœuvre a d’ores et déjà anticipé les travaux au début de la rue des Abbés Comtes. De cette manière, lorsque les ouvriers entameront le remplacement des conduites de cette voirie, le parking bordant l’église Saint-Guibert sera accessible. De quoi gêner un peu moins la circulation.

"C’est un véritable soulagement de penser qu’à la mi-septembre tout ça ne sera plus qu’un mauvais souvenir", se réjouit Benoît Dispa. Par la suite, il restera à finaliser la rue des Abbés Comtes et les raccordements individuels. Pour cette dernière étape, chaque situation sera spécifique, mais plus de nature à occasionner de désagréments majeurs.

Les autorités communales sont d’autant plus satisfaites qu’elles craignaient que les travaux programmés par Ores ne viennent détricoter les efforts entrepris ces derniers mois pour soutenir la vitalité commerciale du centre-ville.