Bomel | Des nichoirs édifiés au Centre Culturel de Namur

Quelques adultes et adolescents téméraires se sont fixé rendez-vous dès vendredi, dans un petit local donnant sur la rue de la Pépinière, à Bomel. Si à première vue la pièce s’apparentait à un atelier de menuiserie, c’est pourtant bien au CCN (Centre culturel de Namur) que se déroulait cette réunion autour de vieilles planches en bois et foreuses de circonstance. Objectif du jour: apprendre à réaliser des nichoirs pour martinets et hirondelles.