Durant près de deux heures, le public de l’Intime Festival est passé par un panel d’émotions, samedi soir, lors de la deuxième édition du Journal de Namur. Présenté par Édouard Baer (NDLR: inoubliable Otis dans Astérix Mission Cléopâtre, 2002), ce show auditionne et met en scène une vingtaine d’artistes namurois, amateurs ou professionnels, durant une succession de saynètes tant drôles que touchantes. Du chant en passant par la danse, la poésie ou encore l’imitation, il y en avait pour tous les goûts. Un concept que l’acteur français, maître de cérémonie, a déjà exploité avec succès dans les salles de spectacle de Paris et d’Arles.

Si la plupart des protagonistes, rassemblés au Théâtre de Namur, demeuraient méconnus du public, quelques noms notables ont toutefois fait l’honneur de leur présence sur scène. A savoir le chanteur Jacques Weck, sosie vocal de Johnny Hallyday, qui a ouvert les festivités avec une reprise énergique de "L’envie". Toujours en musique, la soprano Margaux de Valensart, demi-finaliste du concours Reine Élisabeth, a offert ensuite une prestation sans fausse note, aidée de sa partenaire pianiste. Et enfin, le comédien namurois Nicolas Buysse, quant à lui, a proposé une relecture personnelle d’un texte de Jacques Prévert. Le tout ponctué par les sonorités planantes d’un violoncelliste.

Dans la grande salle du théâtre, les spectateurs étaient nombreux à avoir répondu présent à l’invitation d’Édouard Baer. Un engouement pouvant s’expliquer par le bouche-à-oreille suscité par la précédente édition, déjà couronnée par une salle comble. Véritable portrait d’une ville par ses habitants, le Journal de Namur a suscité de copieux rires et applaudissements du public, qu’il soit fidèle ou novice à l’ambiance décalé de ce défilé. "Le spectacle proposait des shows variés, des transitions originales et une présentation d’Édouard Baer bien maîtrisée, avec toujours une touche d’improvisation", estime Xavier Lissoir, spectateur venu assister pour la première fois à l’événement.

Spectacle millimétré

Bien que les prestations scéniques provoquent parfois un sentiment d’improvisation, en coulisses, on affirme haut et fort que rien ne relevait du hasard. "Nous avons réfléchi à notre mise en scène et répété avec tous les artistes durant deux jour", raconte Marie-Aline Fauville, membre de la chorale Nota Tinta. Auditionné pour interpréter une chanson française, le vocal féminin, basé à Namur, a relevé brillamment le défi avec en prime, un souvenir mémorable. "Cette expérience captivante nous a permis de jouer dans une salle prestigieuse et de rencontrer beaucoup de personnes, dont on ne soupçonnait pas l’existence."

Déjà sélectionné l’an passé, Tim Doucet, jeune humoriste de seize ans, retient surtout de cette expérience sa collaboration avec Édouard Baer. "J’adore venir aux répétitions pour observer sa façon de travailler et de monter un spectacle en seulement trois jours. C’est une personne aussi très humble", relève l’adolescent. Pour ce second chapitre, l’élève de l’IATA a proposé encore quelques imitations insolites de Jim Carrey et… d’une allumette. Tim Doucet a également profité de l’occasion pour énumérer quelques répliques de son premier livre "Lève ta main avant de parler", inspiré par ses enseignants, qui paraîtra en septembre prochain aux éditions Lamiroy.

L’enthousiasme étant perceptible tant auprès du public qu’en coulisses, une troisième édition en 2024 semble donc plus que probable !