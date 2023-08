Temploux : derrière les mythiques briques, des milliers d’Afols (Adults Fans of Lego)

Nous sommes, ce samedi matin, au cœur de la Brick Mania de Temploux. Une grande première pour le comité organisateur de la phénoménale brocante.

Après avoir avalé des kilomètres de chine garni de trésors et pépites des temps passés, les milliers de visiteurs éreintés par le tentaculaire plus grand grenier de Belgique ont cette année une échappatoire: une exposition-vente de Lego, la célèbre marque de jouet, du nom d’une brique. Le lien entre la brocante et cette expo coule de source puisque, depuis sa première édition, le Lego est un produit phare de collection. Chaque année, des centaines de boîtes pullulent sur les tréteaux et se négocient à prix d’or.

Dans le hall sportif, rempli d’agréables vibrations électriques, rencontre avec Hervé Liétanie, un collectionneur français de la région lilloise, tombé dans le Lego depuis l’époque où il gâtait son fils Jules, alors enfant, il y a 20 ans. Ils sont des dizaines à se presser autour de son stand pour lui acheter briques et figurines, qui correspondent chacune à un set (un jeu, un univers) et qui ont vocation naturelle à se collectionner.

La créativité de Lego et le rythme de sortie des nouveautés sont tels qu’ils finissent par entretenir une chasse sans fin à la pièce manquante.

"J’ai vendu ce jour à 75% d’adultes et 25% d’enfants", s’amuse ce passionné au verbe fluide.

Un exemple de ce foisonnement ? "L’univers Star Wars estampillé Lego a produit environ 1 400 références de figurines." Il y a de quoi y perdre son latin, chiner et dépenser son argent sans compter.

11 000 pièces

Les exposants qui vendent ou exposent leurs dioramas sont présents sous l’emblème BeLUG, une association belge reconnue par Lego qui réunit près de 2500 membres. Alors qu’ils ne sont que 16 dans l’association française Act.

Hervé Liétanie, lui, expose un décor d’îles paradisiaques au large desquelles naviguent des bateaux pleins de pirates. Il salue la pérennité de ce jouet. Fondée le 10 août 1932 à Billund, au Danemark, Lego figure parmi les seuls jouets à pouvoir faire dire à un retraité que, enfant, il a manipulé des Legos. Ce n’est qu’en 1958 que la brique contemporaine à huit tenons est développée. Et elle ne cessera d’évoluer et de se plier à toutes les idées.

"Commercialement, ils ont très bien joué le coup, en acquérant un grand nombre de licences (d’exploitation) comme Star Wars. Ils ont d’abord ciblé les enfants et là, depuis 5 ans, ils créent des sets pour les plus de 16 ans et même de 18 ans. Ils ont par exemple sorti une Tour Eiffel à 11 000 pièces", dit-il. La marque se veut inspirante, aux enfants comme aux bâtisseurs de demain.

Lego se balade ainsi dans tous les thèmes, ce qui a donné lieu à une profusion de boîtes et de modèles parmi lesquels certains prendront de la valeur et d’autres pas. Il a exploré des mondes merveilleux et insolites, certains empruntés au cinéma, capitalisant sur la popularité ou le mythe de plusieurs films, comme Harry Potter, et les super-héros de Marvel, personnages de bandes dessinées, Indiana Jones, le Seigneur des Anneaux etc.

En 2021, la petite brique a surpris en se fondant dans une gamme botanique intitulée "Bouquets de fleurs". Et chaque fleur se veut un objet design typiquement déco.

Un collectionneur guéri

Plongée dans l'univers miniature des figurines Lego, qui se comptent en milliers de références. De quoi fidéliser voire ferrer un collectionneur pour des décennies. ©Pierre Wiame

Lego se fait aussi parfois son propre film, avec ses miniatures fantasmagoriques, comme celles de Ninjago et d’autres de la série Friends.

On a vu une minuscule figurine proposée à 130 € (exclusive car issue d’un set de Star Wars à la boîte hyper-chère genre 400 euros). Chez Stars Wars, le vaisseau spatial Faucon Millenium se négocie à partir de 800 €.

À côté de cet afflux de nouveautés, les nostalgiques font de la résistance. Quelques Madeleines de Proust trônent sur les étagères, comme le Garage Lego System 236, avec porte automatique, les Trains 12 volts des années 80, le Moyen Âge et l’univers des Pirates de mer.

En fait, Hervé est un collectionneur repenti qui a cessé d’accumuler. À court d’espace, la question du sens de cet empilement de boîtes envahissant l’a un jour questionné. "S’il m’arrive encore d’ouvrir des boîtes neuves, c’est pour récupérer des pièces et créer d’autres choses", souligne-t-il, même s’il fait entendre qu’il a encore chez lui des centaines de boîtes résultant d’une accumulation entamée il y a 19 ans. Depuis 2018, le groupe Lego, qui pèse 6 milliards de chiffre d’affaires, associe ses fans au renouvellement de ses séries à travers son programme Lego Ideas, une plateforme de production participative. Comment ça marche ? "Des fans peuvent réaliser leur propre création et la soumettre à Lego, explique Hervé Liétanie. Si celle-ci est plébiscitée d’un minimum de 10 000 votes, elle devient apte à sortir d’usine. Deux idées sont retenues par année. Et l’heureux créateur touchera des royalties si son idée devient un jouet.

Avec les petits mondes de Lego, c'est no limit

La ville est riche et chatoyante: elle a son cinéma, son centre commercial, sa gare évidemment, sa place publique très animée, son hôtel de ville et même sa maison du très mystique Dr Strange. Une ville sortie de l’imagination de Ruben, un Lego addict de Termonde, et de sa famille. Une ville baptisée du nom de leur toutou adoré: Buddy Town. Une ville écologique qui se signale à l’éolienne blanche (un set Lego épuisé) qui la surplombe.

Ruben a pris des libertés avec Lego. "À travers celle-ci, explique-t-il, j’ai produit ce qu’on appelle des MOC (My Own Creation)", ce qui lui donne un style architectural unique au monde, et incopiable.

Un peu plus loin, deux Afols sont concentrés. L’un est le déjà cité Hervé Liétanie, très occupé à servir et conseiller ses clients. L’autre, religieusement absorbé, est un créateur carolo, Benoît Rassart. Les deux font la paire. Ce dernier a ouvert les deux mêmes boîtes estampillées Lego Creator expert. À l’intérieur, une magnifique Vespa à construire. "Sauf que moi, je suis en train, à partir des deux, de créer un véhicule de science-fiction", explique-t-il. Créer, c’est son dada. Lego son exutoire. Son moment de détente.

"À partir d’un vrac de pièces déterminées (une contrainte), ou ouvert, je crée un nouveau monde et plus on crée, plus on réalise, avec l’expérience, combien le monde Lego est no limit", détaille Benoît.

Plusieurs de ses créations sont exposées. Ainsi, d’une Fiat 500, icône automobile italienne, il a produit un objet volant, les roues étant transformées en propulseur. On peut encore toucher des yeux un hamburger, un alien, un scorpion, un perroquet et une voiture magnifique.

Ruben a bâti en famille cette incroyable ville Lego, hyperfleurie et peuplée de créations originales. ©Pierre Wiame

Buddy Town, du nom d'un toutou, la ville Lego bâtie par Ruben et les membres de sa famille. Celle-ci, originaire de Termonde, a passé trois jours fabuleux à Temploux. ©Pierre Wiame

Insolite: le bolide de Doc

Route de Spy, une voiture aimante notre regard. C’est celle de Doc (alias Christopher Lloyd) le héros fou de la trilogie cinématographique "Retour vers le futur". Le design de ce véhicule de marque américaine, une DeLorean de la Motor Company (une DMC-12), avec ses portes papillon et sa carrosserie en acier inoxydable, est qualifié de futuriste lors de la sortie du film en 1985. Christelle et son fils, de Huy, en sont les heureux propriétaires. Ce lot, annoncé 2000€, est d’autant plus exceptionnel que l’acteur Christopher Lloyd l’a signé, sur le capot. "C’était en décembre 2019, à Dortmund. Mais nous avons dû payer (moins de 100 €) pour obtenir cet autographe", explique Christelle. De toutes les brocantes, Temploux est sans doute la seule qui propose autant d’objets insolites. Nous y avons également vu un costume de gille de Binche, vendu 45 €, un miniscooter de manège des années 60, vendu 600 €, ainsi que des morceaux d’avion, la porte avec hublot d’un Fokker et la porte de soute d’un cargo British Aerospace.

La célèbre voiture signée Doc en toutes lettres (à Dortmund, en décembre 2019) qui est retournée vers le futur. A Temploux, Christelle proposait cette incroyable pièce de collection à 2000 €. ©Pierre Wiame

Parmi les millions d'objets proposés à la vente, toute une gamme a trait au monde de l'automobile et à ses coulisses. Outre les vieilles pompes à essence et à huile aux marques mythique (Caltex, Gulf, BP etc); des collections infinies de bidons d'huile. ©Pierre Wiame