St-Roch, son chien et 200 marcheurs pour la 14e édition du Grand Tour St-Roch à Floreffe

Dès 5 heures, les tambours et fifres ont réveillé les Floreffois du centre. Après un dépôt de fleurs au monument aux morts, en présence des autorités communales, la quarantaine de Turcos a rejoint l’église paroissiale pour la messe. Celle-ci a été célébrée par le doyen Florence, qui la veille avait béni la bannière St-Roch.

L’après-midi, les tirailleurs algériens ont défilé en compagnie des Zouaves de Franière et de Malonne, les Mameluks de Fosses, les marcheurs de Sart-St-Laurent et Philippeville. Plusieurs délégations ont également effectué le déplacement comme les Zouaves pontificaux de Jumet, de Vedrin, les gendarmes d’élite de Walcourt, les Grenadiers de Walcourt, les gendarmes de Jumet, Dinant et Châtelet.

Pour les Zouaves de Franière, c’est une première. "Lorsque j’ai repris la présidence en 2022, ma première mission était de renouer le contact avec les Zouaves du village voisin, lance Julien Broze. On a aplani les différends et en juin dernier, nous avons rejoint la compagnie franièroise pour la St-Pierre. On est parti pour une belle collaboration."

Au cours de la procession de 8 km, les marcheurs, qui ont escorté St-Roch et son chien, ont proposé des bataillons carrés sur la place de Sovimont, à Buzet, dans la prairie proche du cimetière, et dans la rue Hastir, en face de la maison occupée par les premières carmélites. Un feu de file, dans le parc communal, a clôturé le Grand Tour.

La journée de lundi est réservée à la Nouba des Turcos. Ils seront accueillis chez les commerçants et sympathisants.