À l’issue du scrutin et après plusieurs péripéties, une alliance a été conclue entre la liste de l a Relève, de Patrick Evrard, et la liste LB. Les deux formaient ainsi une majorité forte de 18 membres, laissant les trois conseillers d’EPY ( Ensemble pour Yvoir) dans l’opposition. Le mayorat échappait toutefois à Étienne Defresne qui, avec huit élus devait passer l’écharpe à Patrick Evrard, dont la formation engrangeait dix sièges. On s’est parfois demandé si les deux listes n’allaient pas fusionner en vue prochain scrutin. Il n’en sera rien.

Lors d’un récent barbecue, la liste LB a annoncé devenir LBS comme Le Bon Sens. Elle sera conduite par l’actuelle présidente du CPAS Christine Bador. Une première à Yvoir qui n’a jamais connu que des hommes tête de liste. Ce nouveau nom, a précisé la cheffe de file, permettra une identité et une visibilité aux yeux des concitoyens. L’objectif: revenir à des projets réalistes et proches des préoccupations des citoyens. La volonté affichée est de rassembler. Une gestion saine de la commune et un équilibre entre humilité de travailler pour chaque citoyen et fierté de le faire dans une commune qui a des atouts à mettre en valeur est également prônée.

Les élus actuels de la liste LB comptent rempiler avec LBS. De nouveaux visages feront aussi leur apparition. Par ailleurs, on croit savoir que certaines personnes, proches de la Relève rejoindraient la liste LBS.

Dans l’état actuel de la situation, on peut affirmer qu’il y aura, au moins, trois listes en octobre 2024: LBS ; la Relève sur laquelle figurera encore l’actuel bourgmestre Patrick Evrard, sans toutefois en préciser la place ; et EPY, conduite par Bertrand Custinne.