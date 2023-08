Mettet : Théodore Polet, ce méconnu de Thozée

Les deux hommes articulent en tout cas une belle histoire de famille ayant pour cadre le domaine et la gentilhommière de Thozée, propriété de la famille de Faveaux.

C’est à Thozée que Félicien, marié à Charlotte donc, abrita son couple et tenta de vivre heureux.

À Pontaury où il nous reçoit, Robert Delhaye, médecin retraité, s’est pris au jeu de la raconter sous l’angle d’une de ses grandes passions, la chasse, et d’un gibier en particulier, la bécasse. Il en a tiré ce sous-titre original, jamais vu ni lu nulle part: La Bécasse à Thozée. Une histoire de famille. Passionnante à lire car nourrie d’extraits de la correspondance fleuve de Félicien Rops, et croisant avec moult détails les trajectoires de vie de ces personnes de la bourgeoisie.

En fait, le Dr Delhaye a remué la correspondance et tissé des liens entre les protagonistes pour faire émerger de l’ombre cet amateur de fines parties de chasse méconnu de Thozée.

En 1973, il a ainsi trouvé un livre rare, sous le titre: "Le chasseur à la bécasse". Il s’agit de la réédition d’un ouvrage paru en 1862, signé par un certain Sylvain et, tiens tiens, illustré de croquis par Félicien Rops. L’auteur défriche à fond son sujet de la bécasse et de sa chasse. Un chapitre est même consacré au… costume du chasseur à la bécasse.

"Je pince le coq en pâte"

Ce mystérieux écrivain est en fait Théodore Polet. "Ce Namurois est vice-président du tribunal de Namur et, à ce titre, il ne voulait pas être connu", explique Robert Delhaye. En outre, cet érudit magistrat, juge depuis le 1er octobre 1830, est un collectionneur d’insectes qui a publié un ouvrage d’initiation à l’entomologie chez des éditeurs parisiens, en 1827.

Il a épousé, le 5 juin 1833, Charlotte de Faveaux, rentière et, en 1834, a acquis à Namur une belle et spacieuse maison à porte cochère, au numéro 298 de la rue Puit Conette, aussi appelée Piconrue. Là où se trouve l’actuel musée Félicien Rops de la rue Fumal et où naquit Charlotte, sa fille unique, le 6 août 1835.

Entre autres pépites et trouvailles, l’auteur raconte les circonstances de la rencontre de Félicien avec sa future femme. "Félicien était aussi de Namur. Comme il avait perdu son papa très jeune, à l’âge de 14 ans, la famille Polet de Faveaux le prit sous son aile. Ainsi est-il tombé amoureux de Charlotte." En 1854, bien avant son mariage célébré en 1857, l’artiste qui défrayera la chronique fait son entrée à Thozée et goûte en bon vivant à la vie de château: "Je pince le léger coq en pâte, en fin bohème, et je file pour l’instant un amour platonico-culinaire", écrit-il à un ami.

Félicien a pleuré son beau-père, mort à 65 ans, le 17 avril 1866: "Tu sais combien il était bon, affable, bienveillant, ce n’est pas un beau-père ordinaire que j’ai perdu, c’est un ami et un frère", écrit-il à un ami. À Namur, beaucoup saluent le chrétien doté d’un esprit libéral, le grand latiniste et le chasseur de bécasse. Nul ne sait si Théodore approuvait les œuvres érotiques de son gendre, mû par une irrésistible passion pour la femme. Toutes les femmes.