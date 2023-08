L’atelier d’Amicie ouvrira en septembre à Gembloux: de l’art de créer à tout âge

D’ici le 18 septembre, cette Virtonnaise d’origine posera ses valises à Gembloux, au numéro 8 de la rue du Moulin.

Dans L’Atelier d’Amicie (un prénom d’origine espagnole qu’elle a hérité d’une arrière cousine de son grand-père), la jeune femme proposera des cours ouverts à tous les âges. Bricolage, dessin, peinture, les supports et les techniques seront déclinés à l’envie. "Je ne souhaite surtout pas m’enfermer dans une case, sourit Amicie. Je veux proposer des ateliers avec des choses très différentes où l’on peut sortir de l’ordinaire, s’amuser tantôt avec du papier, une toile, ou de la céramique…"

Mercredi, place aux créations d’enfants

Des ateliers seront proposés les mardis et jeudis, tant en journée qu’en soirée. Le mercredi après-midi, lui, sera réservé aux enfants. Au programme pour les 5 à 8 ans, dans les prochaines semaines, la création d’un abécédaire des animaux. Les 8 à 12 ans, eux, auront l’occasion de créer leur propre sketchbook . "Ce que j’apprécie particulièrement avec les enfants, c’est leur créativité, explique celle qui a une longue expérience dans les mouvements de jeunesse. Chez eux, le plus souvent, il n’y a aucune proportion, aucune perspective… C’est complètement décalé. En un sens, ils s’en fichent. J’adore ça."

Contrairement à nombre d’institutions qui proposent une inscription annuelle aux cours, Amicie privilégie des rendez-vous à la carte. "Si quelqu’un veut assister à un seul atelier, il n’y a pas de problème."

Néanmoins, certains ateliers nécessiteront tout de même au minimum deux séances. "Je pense, par exemple, au modelage. Là, la première séance sera consacrée au modelage. La seconde, après avoir respecté le temps de séchage, sera réservée à la peinture sur l’objet."

Flexibilité

Les ateliers pourront accueillir jusqu’à 6 personnes, de manière à favoriser les échanges et octroyer à chacun un maximum d’attention. Amicie se veut à l’écoute. "D’ailleurs, si des gens souhaitent des ateliers collectifs sur des thématiques particulières, c’est possible. De la même manière, je peux également proposer des cours particuliers sur demande, pour apprendre la perspective, le croquis, etc."

L’horaire des cours est disponible sur la page Facebook: L’atelier d’Amicie.

Renseignements: 0496/71.07.39