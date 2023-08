En version XXL, le folklore fait bonne impression

Les dimensions XXL n’effraient pas la société d’impression implantée dans le zoning de Naninne. "Les bâches disposées à la confluence font même quinze mètres sur deux. On est déjà monté jusqu’à 25 mètres. La limite, c’est cinquante, la longueur du rouleau…", s’amuse Perry Poncelet. "Le plus dur, ce sera de plier la bâche et ensuite de la transporter. Ça peut être très lourd." Mais le boulot de la petite vingtaine de travailleurs de "Nuance 4 – Copyhouse" ne se limite pas à cette mission d’haltérophile. "Le client vient nous trouver avec des photos, des idées. Et puis, nous, on les conseille pour trouver le meilleur support. En l’occurrence, le CCW (comité central qui organise le centenaire des Fêtes de Wallonie) nous fournit la version numérique des clichés d’Olivier Gilgean (des fichiers qui pèsent plus de nonante mégas). On décide avec eux des bonnes dimensions, en fonction du site, du recul de ceux qui vont venir voir cette expo en plein air."

Le but est de capter la rétine du passant occasionnel mais aussi de captiver celui qui sera venu expressément pour découvrir les installations. "On est souvent sollicités pour réaliser les enseignes d’un magasin", détaille Perry Poncelet. "La taille est évidemment importante mais cela doit rester intégré et proportionné par rapport au reste de la façade."

Les pros de "Nuance 4 -Copyhouse" sont également demandés pour réaliser la signalétique d’un bâtiment ou d’un événement. "On l’a fait pour le CHR de Namur ou encore pour le festival Solidaris", cite Laurent Païssé, fondateur et patron de la boîte. "Dans les supports, on peut utiliser l’aluminium, le PVC et même le carton… On déjà imprimer sur du verre ou une porte en bois. On a déjà réaliser une fausse cuisine en carton, plus vraie que nature. On peut sortir tout cela dans toutes les dimensions, sous toutes les formes que ce soit un cadre, un cube, une pyramide… En fait, la seule limite, c’est celle de la créativité et de l’imagination." Et dans ces ateliers naninnois, on semble les repousser fort loin, ces limites.