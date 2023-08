D'Onhaye à Denée, les noces d'or de Christian Tagnon et Suzy Colle, unis grâce à une panne de courant à la JAP

C’est au bal de la JAP (Jeunes Alliances Paysannes), à Falaën, qu’il a rencontré celle qui allait devenir son épouse, Suzy, née à Denée le 10 août 1953. Il y a eu une panne de courant et… on connaît la suite.

Suzy a été aide-soignante, puis a travaillé au comptoir traiteur dans une grande enseigne, pendant 39 ans. Elle s’est occupée des majorettes de Denée et de Falaën pendant 7 ans et gère de main de maître les aînés et les jeunes de la troupe.

Le couple s’est marié le 11 août 1973. Ils ont un fils et un petit-fils. Pour leurs noces d’or, ils ont été fêté