Dinant : Un spectacle en dix tableaux pour revivre l’histoire de l’église de Foy-Notre-Dame

Les festivités du 400e anniversaire de l’église de Foy-Notre-Dame continuent. Ce week-end, depuis ce vendredi 18 août et jusqu’au dimanche 20 août, la Compagnie du Rocher Bayard fera revivre l’histoire de cette église devenue sanctuaire marial dans le centre du petit village mosan. Elle donnera un spectacle vendredi à 21h et samedi et dimanche à 17 et 21h. Ils sont une cinquantaine de comédiens et figurants à se produire en costumes, en une dizaine de tableaux, évoquant la découverte d’une statue de la Vierge dans un chêne et toutes les phases de l’histoire qui ont suivi: la construction d’une église, les premiers pèlerinages, etc. Le spectacle se donne tant à l’intérieur de l’église qu’à l’extérieur: le public suivra comédiens et figurants de la pelouse de la cure jusqu’au retour au même endroit après des tableaux joués devant la grande statue de Vierge dans le haut du village. On y évoquera les heurts entre bourgeois et manants, la vie de l’église elle-même et son plafond remarquable, les problèmes de rénovation, etc... Le spectacle est mis en scène par Bruno Mathelart, dans un scénario mis au point avec l’historien Michel Coleau. Musique et chants d’accompagnement sont aussi au programme. Précisons qu’il ne s’agit pas d’une évocation mimée sur un texte enregistré. Les participants ont des rôles oraux qui leur auront demandé un peu d’étude.