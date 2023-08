Petigny: la marche Saint-Victor entre traditions et modernité

Les marches se réfèrent à des traditions, mais celles-ci ne sont pas immuables et évoluent. Des cantinières, des vivandières, il y en avait du temps de Napoléon. Mais des femmes soldats, il n’y en avait sûrement pas.

Cécile François fait non seulement partie des femmes soldats armées mais en plus, elle commande le peloton de la gendarmerie d’élite.

Elle commande le peloton

"Je marche depuis 23 ans, confie-t-elle. Il y a eu un cheminement: j’ai commencé comme porte-chapeau, puis cantinière et maintenant, je suis capitaine. Ici, dans cette marche de Petigny, les femmes ont toujours été bien acceptées. Le fait que je commande un peloton composé d’hommes et de femmes ne pose aucun problème. Nous sommes d’ailleurs deux femmes capitaines."

Outre l’aspect militaire et les références Napoléoniennes, l’aspect religieux est bien présent. Les rogations effectuées le 15 août sont empreintes de solennité: le tracé du cortège relie divers lieux consacrés: chapelles, calvaires, cimetière… La compagnie y effectue des décharges afin de "rendre les honneurs", non sans prendre le temps de se désaltérer quelque peu.

Le dernier arrêt avant de rejoindre la place Saint-Victor pour le bataillon au carré est fixé au Bout d’En Haut, à la potale Notre-Dame du Rosaire. D’après certaines indications, son origine remonterait au temps des Albigeois, au XIIIe siècle. Le 15 août 1948, elle a été bénie.

Quatre chapelles aux quatre points cardinaux

Elle a aussi dû être déplacée: elle posait problème pour la circulation locale. On y récite des chapelets tous les ans, les jours d’Assomption et d’Ascension, en y ramenant la Vierge sous bonne escorte.

Le diacre Marc Chavet accompagnait la troupe pour bénir chaque chapelle. Une mission particulière qu’il apprécie beaucoup. "Je rencontre des jeunes que j’ai baptisés, d’autres que j’ai mariés, des familles que j’ai rencontrées dans des circonstances plus pénibles comme des funérailles, confie-t-il. Il y a quatre potales qui protègent le village aux quatre points cardinaux: Notre-Dame de Foi sur le Monts, Notre-Dame de Grâce sur la route de Couvin, Notre-Dame de Bon Secours sur la route du Cimetière et Notre-Dame du Rosaire. Cette dernière a été construite voici 75 ans. Elle va être rénovée avec le soutien de la Commune. Les participants à la Saint-Victor honorent dignement la Vierge Marie malgré les nombreux"petits coups d’alcool"que je ne refuse jamais (rires) et même dans l’exercice de ma fonction."