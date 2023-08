Nismes: Monique et Jean-Claude tout en or

Dimanche dernier, les époux Mommer-Louis et leurs enfants ont eu l’immense joie d’accueillir, à leur domicile de Nismes, le bourgmestre Baudouin Schellen, l’échevin des Travaux Denis Bertrand et la conseillère Delphine Lebon, à l’occasion de leurs noces d’or. Jean-Claude Mommer et Monique Louis se sont mariés, à Boussu-en-Fagne, le 11 août 1973. Ils ont deux enfants.