Beauraing: une foule de pèlerins aux sanctuaires pour la fête du 15 août

Si certains pèlerins ont répondu présents à la fête du 15 août pour suivre le programme préparé, d’autres sont venus pour vivre des moments de recueillement seuls ou en famille. On n’était pas exclusivement dans le cas de personnes qui venaient pour suivre les offices et qui quittaient les lieux à la fin de ceux-ci. Il était question pour eux de profiter de ce moment à Beauraing pour rester au sein des sanctuaires. Durant la journée de la fête de l’Assomption, le jardin des Apparitions a été un endroit privilégié pour les visiteurs. Il faut dire que la météo était de la partie.

Des conférences

Si pour certains la prière et les moments de silence étaient de mise, d’autres goûtaient pleinement aux retrouvailles et à des instants de vie ensemble.

Le 15 août a été le lancement d’une série de conférences qui débouchera sur un autre moment de la vie des sanctuaires: les festivités du 21 et 22 août. Particularité de ces conférences qui se donneront en fin de journée: elles seront animées par des femmes qui évoqueront le rôle de Marie avec leurs sensibilités. Une laïque consacrée, une poétesse, une théologienne et une communauté religieuse se succéderont au micro. Outre les rendez-vous classiques des 21 et 22 août, un événement particulier est à souligner: un spectacle de marionnettes. Celui-ci a comme thème: les 7 paroles de Marie.

Programme et infos https://sanctuairedebeauraing.be