Un week-end de reconstitution avec des centaines de participants entretenir le devoir de mémoire

Présidés par Michael Monin et basés à Mettet, "Les Compagnons du Souvenir des Alliés" ont organisé ce week-end un camp de reconstitution historique, non loin du Château de Thozée. Comme l’explique l’un des organisateurs, Robby Voets: "Nous voulons présenter au public, que nous appelons les civils, tout ce qui se passait la vie durant la Seconde Guerre mondiale, sur le front, bien sûr, mais aussi tout autour." Sept groupes de reconstituteurs, soit une centaine de personnes, ont donc planté tentes et équipements divers dans la prairie transformée en une sorte de campement militaire. Mais ils ne sont pas venus pour jouer à la guerre. "Notre objectif est d’assurer le devoir de mémoire !", assurent-ils.