Spontin : la ligne 128 serpentant au fil du Bocq, une magicienne ferroviaire

Ce mardi 15 août, sur la pittoresque ligne 128 reliant Ciney à Purnode via Spontin, le festival du Rail en version rétro bat son plein. Sur les trois jours, un millier et demi de visiteurs sont venus trépider dans la romantique vallée du Bocq, de concert avec les "tagada tagada" saccadés des machines.

Une magie ferroviaire dont on ne se lasse pas, quoique la ligne propose de plonger dans ce décor de cinéma depuis trois décennies. C’était en 1992.

Sur l’invitation du contrôleur, nous nous hissons dans les voitures, majoritairement datées des années d’avant-guerre. Passons d’une à l’autre. Toutes sont à banquettes de bois vernis, mais avec des nuances et des codes couleur. Rembourrées et garnies d’un beau tissu vert rayé pour la seconde et rouge pour la première. Celles de la 3e classe proposent une assise brute, en bois. La 1ère classe se différencie de la seconde par le porte-bagages aisément accessible, en surplomb des voyageurs. D’un charme délicieux au regard, et on ne vous parle même pas des beaux képis bicolores, mauve et bleu avec liseré jaune, qui flambent au soleil et qu’arboraient chefs et sous-chefs de gare dans les années 70 et 80.

A chaque arrêt en gare, la locomotive à vapeur, quoique chaude et fumante, doit être entretenue. Ses pièces mécaniques les plus sollicitées par la marche du train sont réenduites d'huile. ©Pierre Wiame

La chaudière de la machine à vapeur est régulièrement alimentée en charbon par le mécanicien. ©Pierre Wiame

Sous le soleil du 15 août, arrivée triomphale de la machine à vapeur en gare de Spontin. ©Pierre Wiame

Tout au long des trois jours du festival "Trains en fête", ils ont été environs 1500, petits et grands, à embarquer dans des voitures d'avant-guerre garnies de banquettes, avec vue sur des paysages magnifiques. ©Pierre Wiame

Des six locomotives qui ont encadré les trois rames de trains, une seule machine à vapeur a sifflé et craché des volutes de fumées tout au long du parcours, rappelant les débuts héroïques des chemins de fer belges. La machine, propriété du Stoomtrein de Dendermonde-Puurs, numérotée 2060 et sortie des ateliers métallurgiques de Tubize en 1927, est venue assurer un spectacle de panache sur la ligne 128. ©Pierre Wiame

Bernard Namur, un des nombreux contrôleurs de billets bénévoles, a effectué d'incessants allers-retours entre Ciney et Purnode. ©Pierre Wiame

Une machine à vapeur

"Il y a un contrôleur par voiture pour raison de sécurité et chacune est équipée d’un frein à vis à actionner manuellement", poursuit Bernard Namur, bénévole, administrateur et trésorier de l’ASBL Patrimoine Ferroviaire et Tourisme (PFT), dont dépend l’exploitation de cette pittoresque ligne 128, parmi les plus belles.

En voiture ! Un coup de sifflet retentit. Les touristes ont abaissé la fenêtre pour regarder la foule restée sur le quai s’éloigner, comme à l’occasion d’un grand départ romanesque vers une belle histoire. En tout, trois rames de trains circulent en ce 15 aôut ensoleillé. Une météo pour faire oublier la grosse pluie de samedi matin. Chaque rame est encadrée de deux locomotives carburant au diesel. Des six, une seule siffle, dégaze et crache des volutes de fumée brume exhalant charbon et eau. C’est une authentique "vapeur". "Les trois nôtres étant en révision dans notre dépôt de Saint-Ghislain, c’est une machine à vapeur du Stoomtrein Dendermonde-Puurs qui assure le spectacle", complète Christine Van Heertume, porte-parole de l’ASBL. La chaude machine a quitté le plat pays pour venir serpenter à travers les magnifiques et verdoyants paysages wallons filant le long du Bocq et de la ligne. D’ailleurs, d’entre les visiteurs, beaucoup spreken vlaams.

Un paysage de gravure

Des Flamands, revêtus d’un habit d’époque de cheminot, prêtent main-forte. L’union, bilingue, fait la force. "Il y a un bar dans cette voiture, avec de la bière à la carte, et là, un wagon-couchettes", détaille un sémillant figurant.

Vus du train, certains panoramas pourraient brouiller les repères spatio-temporels, et nous renvoyer plus d’un demi-siècle en arrière, comme dans une gravure, au temps des poinçonneuses. "Vers Purnode, c’est un paysage ancien, plutôt encaissé, qui passe à travers des massifs boisés et rocheux. Le train suit le Bocq, serpente et franchit une succession de nombreux tunnels et ponts", assure un habitant de Mouscron. Tandis que, vers Ciney, la ligne déroule des prairies grasses où broutent des vaches, et dévoile des indices nets que nous sommes de retour dans le XXIe siècle, tels que l’autoroute et des éoliennes. Un couple en excursion vélocycliste, qui a rangé ses deux vélos dans le fourgon, rentre chez lui par le train de Purnode. "J’ai l’impression d’être allé dans un temps que je n’ai pas connu, raconte Madame. Un détail m’a cependant ramenée à la réalité. Nous sommes arrivés une minute trop tard et le train était parti."