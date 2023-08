Rochefort | Succès pour la réintroduction de la rainette verte aux Grottes de Han

Après avoir disparu de nos régions depuis 30 ans, la rainette verte, petite grenouille mesurant de 3 à 6 cm, fait progressivement son retour à la faveur d’un projet de réintroduction initié par Natagora. Ce projet porte sur 4 sites, dont les Grottes de Han. Le domaine a, en effet, été sélectionné pour mettre en élevage une partie des pontes récoltées à la mi-avril en province du Limbourg et d’Anvers. L’année dernière, un premier lâcher de ce petit amphibien à la peau lisse et verte pomme qui, comme le caméléon, à le pouvoir d’homochromie, s’est révélé concluant. Grâce à l’expérience acquise, les soigneurs du Domaine des Grottes de Han ont pu faire mieux encore cette année. "Nous comptons pour cette saison près de 2 000 individus sains dont une partie a déjà été relâchée en milieu naturel en juillet et l’autre devrait l’être prochainement !" , a indiqué le domaine dans un communiqué en début de semaine. Et de conclure: "Ce projet se veut bien plus ambitieux que la simple réintroduction d’une espèce disparue. Natagora et les différents partenaires du projet espèrent que le retour de cet amphibien renforcera à grande échelle les initiatives de protection des milieux tant aquatiques que terrestres que la rainette affectionne particulièrement. Ce qui serait tout bénéfice pour une multitude de plantes et animaux peut-être moins spectaculaires mais tout aussi essentiels pour la biodiversité."