Namur : les soldes sauvés par les touristes et les facilités de parking

Mitigés sur l’ouverture dominicale

Près de 90 commerçants namurois ont répondu à l’enquête, soit un peu moins d’un quart des boutiques installées à Namur. Pour 45% d’entre eux, la fréquentation de ce mois de juillet a été inférieure à celle de juillet 2022. Pour 25%, elle a été supérieure et pour 20%, elle est égale à l’an passé. Concernant les ventes: elles sont inférieures à juillet 2022 pour 37% des commerçants. Elles sont supérieures pour 25% d’entre eux et égales pour 30% (une part du pourcentage concerne des personnes qui n’ont pas répondu).

"La fréquentation a été meilleure durant la première quinzaine de juillet en raison de la météo favorable et surtout, grâce aux touristes la première semaine. Ces derniers ont permis de compenser les dernières semaines plus mitigées, ajoute Étienne Dethier. D’une manière générale, on peut dire que c’est une année “moyenne supérieure” au niveau des soldes. Et Namur n’a pas à en rougir puisqu’elle se situe dans la même lignée que d’autres villes comme Liège ou Charleroi ou de plus petites comme Huy, Andenne et Waterloo."

Les commerçants sont partagés quant au maintien de l’ouverture des magasins le dimanche, ce qui a été le cas le 2 juillet. "Selon les résultats de l’enquête, 29% souhaitent la conserver, 25% ne veulent pas et 37% ne savent pas, relève le président de l’association. Quant à la nocturne du 1er juillet, lors de laquelle des magasins ont ouvert jusqu’à 20 h, ça n’a pas bien fonctionné malgré les campagnes qui ont été faites pour informer les gens. Deux tiers des commerçants ne souhaitent pas la maintenir. Selon moi, elle peut bien fonctionner seulement si ça devient une habitude." La modification du calendrier scolaire (qui a fait débuter officiellement les vacances d’été le samedi 8 juillet) n’a par contre pas eu un impact négatif conséquent sur les soldes contrairement à ce que d’aucuns craignaient.

Des facilités de parking bénéfiques

Durant les soldes, les chalands ont pu profiter d’avantages concernant le stationnement. Le parking de l’hôtel de ville a ainsi été gratuit les deux premiers jours des soldes. Le dimanche d’ouverture des magasins, les parkings Gifar (rue des Échasseurs) et du Centre (rue de Fer) ont proposé un forfait de 5 € la journée.

En outre, rappelons qu’en juillet et août, les parkings de l’hôtel de ville et Rogier sont gratuits les samedis et celui de Namur Expo est gratuit tous les jours. "Cela a eu des effets très positifs, 70% des commerçants estiment qu’il faut continuer ces mesures qui facilitent le stationnement au centre-ville", note encore Étienne Dethier.

Au-delà de ces constats, bon nombre de commerçants se demandent si les soldes ont encore un intérêt et doivent être maintenus en l’état entre le 1er et le 31 juillet. "Cela ne fait clairement pas l’unanimité, affirme Étienne Dethier. Notre association peut agir pour donner un nouvel éclat aux soldes mais ce n’est pas nous qui avons le pouvoir de changer les dates ou de mieux encadrer les offres conjointes. Aux Pays-Bas par exemple, les soldes ont été supprimés et ça fonctionne très bien !"

En juin, une délégation d’une trentaine de personnes, dont des élus de la Ville de Namur, s’était rendue à Mulhouse. La ville alsacienne a dopé son attractivité commerciale en réaménageant son piétonnier. Par ailleurs, elle propose notamment une opération "coup de balai" le dernier week-end de juillet, soit deux jours de prix fous pour clôturer les soldes et liquider les stocks. Une initiative similaire pourrait-elle voir le jour dans la capitale wallonne ? C’est une des nombreuses réflexions menées par l’association des commerçants namurois.