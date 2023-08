Les frères Rensonnet au top niveau lors du concours de bûcheronnage de Sugny

Dès la première épreuve, les frères Rensonnet donnent le ton. Thomas termine premier avec 279 points. Sébastien obtient 275 points. Ils sont suivis de Charles Pirson, un local de l’étape (249 points).

À la seconde épreuve, les frères Rensonnet obtiennent chacun 580 points. Ils devancent André Pirson avec 560 points. L’épreuve de la scie à main qui consiste à couper cinq rondelles à chaque bout d’une perche en un minimum de temps a été remportée par Thomas Rensonnet (680 points). C’est Pascal Schmitz qui termine second de l’épreuve (672 points). On retrouve ensuite deux ex aequo: Sébastien Rensonnet et Nicolas Pirson (664 points).

Les premières places connues dès la mi-journée

À la pause de midi, les deux premières places étaient déjà connues: Thomas Rensonnet (1 539 points) et Sébastien Rensonnet (1 519 points).

L’épreuve de la hache horizontale allait être remportée par Thomas Rensonnet (814 points) devant André Pirson (812 points) et Sébastien Rensonnet (784 points). C’est Pascal Schmitz (520 points) qui s’imposera à la cinquième épreuve devant André Pirson (490 points) et Sébastien Rensonnet (450 points).

L’épreuve du passe-partout, une des plus physiques, reviendra finalement au tandem Alexandre Albert et Nicolas Pirson (370 points). Ils devanceront les frères Rensonnet (360 points) et le duo composé d’André Pirson et de Pascal Schmitz (345 points).

L’épreuve de l’adresse à la tronçonneuse sera remportée par Thomas Rensonnet (1 149 points). Il termine devant son frère Sébastien (1 075 points) et Pascal Schmitz (1 074 points).

La dernière épreuve, la plus éprouvante physiquement et mentalement consiste à couper entièrement à la hache un tronc d’épicéa ancré dans le sol. Ici, on notera l’excellente prestation du jeune Alexandre Albert, un local de l’étape, lui aussi, qui termine premier avec 1 370 points. On retrouve ensuite Thomas Rensonnet (1 338 points) et André Pirson (1 288 points).

Des œuvres sculptées

Des œuvres sculptées vendues aux enchères

Les hommes du bois deviendront ensuite de véritables artistes lors du concours de sculptures à la tronçonneuse. Dans cette épreuve, ils seront rejoints sur le ring du concours par deux artistes de renom: Dirk Van Der Borght et William Rossi ainsi que par un jeune homme de 13 ans, le fils de Sam.

Le jury, composé de cinq personnes volontaires issues du public, établira son top trois: William Rossi, Dirk Van Der Borght ainsi que deux ex aequo: Pascal Schmitz et Nicolas Pirson. Toutes les œuvres seront ensuite vendues aux enchères.