La route entre Anhée et Bouvignes (Dinant) rouverte à la circulation

Des chutes d’arbres provoquées par le vent avaient été constatées samedi matin dans la vallée de la Meuse, entre Anhée et Bouvignes (Dinant), occasionnant des dégâts sur la route N96. On apprenait lundi, à la suite d’une visite sur place des autorités communales avec le DNF (Département de la Nature et des Forêts), la police, les pompiers et la SNCB, qu’elle allait rester fermée "jusqu’à nouvel ordre". La SNCB, propriétaire des lieux, avait été "mise en demeure de réaliser la sécurisation dans les plus brefs délais. Ce doit être fait pour jeudi", insistait le mayeur de Dinant, Thierry Boldlet. C’est chose faite. La N96 est rouverte à la circulation depuis ce mercredi, 17h. "Un" travail rapide et efficace de la SNCB qui a sécurisé les risques immédiats. Le reste suivra", a commenté le bourgmestre.