Interpellation avortée sur les inondations à Andenne: l’opposition n’a pas dit son dernier mot

Son interpellation comprenait sept questions: les ponts abîmés, les curages réguliers nécessaires, les contacts avec les communes voisines pour gérer les flux, les aménagements et travaux sur les ruisseaux et les égouts, la stabilité des sols, la résilience du territoire et les permis de construire.

"Les échevins concernés répondaient aux questions quand le bourgmestre visiblement irrité a, pour une raison inconnue, mis fin à l’interpellation en déclarant purement et simplement la fin de la séance publique", s’insurge le groupe AD&N, qui dénonce un comportement anti-démocratique du bourgmestre.

"Cette décision étrange est d’autant plus regrettable que le sujet abordé était on ne peut plus sérieux. Des dizaines de ménages andennais ont été durement touchés par les inondations de 2021 et 2022 et attendaient beaucoup de cette interpellation, ajoute le groupe d’opposition. Consacrer du temps à faire le bilan de la situation était la moindre des choses eu égard aux responsabilités des pouvoirs publics et à l’égard des sinistrés."

Le règlement d’ordre intérieur (ROI) n’impose pas de limite de temps pour les interpellations de conseillers. "La règle détermine toutefois que c’est le président du conseil communal qui donne la parole et la retire, indique Claude Eerdekens. Dans un souci de convivialité, on la retire rarement. Sauf quand un conseiller parle sans discontinuer à tort et à travers."

"Une balle dans le pied"

Depuis l’incident, Étienne Sermon dit avoir eu beaucoup de retours de citoyens choqués en attente de réponses. "Même si les réponses des échevins Vincent Sampaoli et Guy Havelange n’étaient pas toujours satisfaisantes, elles étaient complètes, considère Étienne Sermon. Elles étaient en effet longues mais ça se justifie. Avec le Covid, les inondations font partie des sujets ayant le plus marqué la politique communale de cette législature."

Pour éviter de s’appesantir sur des détails techniques et de tirer les débats en longueur en séance publique, Claude Eerdekens avait invité Étienne Sermon à poser la prochaine fois ses questions par écrit et seulement de formuler une interpellation si les réponses écrites ne lui convenaient pas. "Dans ce cas, je suis informé à titre personnel, note Étienne Sermon. Mais c’est important que les habitants qui ont subi ces inondations sachent ce qu’il en est et comment les choses avancent. Par ailleurs , politiquement parlant, le bourgmestre s’est tiré une balle dans le pied en réagissant de la sorte."

Il ajoute que c’est son job et celui des autres conseillers de poser des questions. "Après avoir tenté récemment de réduire au silence un caricaturiste et puis un poète, est-ce l’opposition que l’on veut faire taire ?, s’interroge son groupe politique. AD&N se battra toujours pour défendre la liberté d’expression et la démocratie !"

Lors du prochain conseil communal le 25 septembre, AD&N redéposera une nouvelle interpellation reprenant les questions balayées d’un revers de la main le 24 juillet. "Dans une démocratie digne de ce nom, elles méritent des réponses respectueuses pour tous nos concitoyens", conclut-il.