À la découverte de ruchers tout miel avec la nature à Hoouyet

Désormais, le guide organise des sorties dans la nature de manière régulière. Il met également sur pied des journées où le rucher est ouvert au public. Là aussi, l’homme ne reste pas muet, il distille des explications sur le monde captivant des mouches à miel. S’adaptant à son public, il livre des informations sans compter.

Ce week-end, il y avait du monde pour découvrir les ruches et écouter avec attention celui qui s’est lancé dans le monde des abeilles depuis 4 ans.

Au milieu de la nature

Pour découvrir le rucher de Jean-Louis Marlair, il faut allonger la jambe. Celui-ci ne se trouve pas à proximité des maisons, mais bien au milieu de la nature. Pour y accéder, il faut connaître la vallée des Prés à Mesnil-Saint-Blaise. Le choix de cette localisation particulière n’est pas le fruit du hasard: l’homme voulait un endroit très éloigné des cultures. Ainsi, ses abeilles peuvent goûter pleinement aux fleurs des bois et des champs qui se trouvent à proximité.

Une passion dévorante

Le travail d’apiculteur n’est pas de tout repos. Aujourd’hui, à la tête de 14 ruches, le Houyetois passe beaucoup de temps dans son rucher. Pour lui, ça commence à devenir beaucoup, il pense à réduire le nombre. Au départ, il s’était fixé 8 ruches, mais les événements ont fait qu’il a recueilli d’autres essaims au passage.

Pour le passionné de nature, l’apiculture offre un bon lot de satisfactions. C’est gai de voir que les abeilles se portent bien et qu’elles produisent du miel. On ne se lasse pas de voir comment la communauté fonctionne. Pour cela, il faut de l’observation et de la formation.

Confiant dans l’avenir

Le travail de l’apiculteur, un loisir pour les aînés ? La question fait sourire Jean-Louis Marlair. Pour lui, cela convient à tous les âges. Il observe que des jeunes se lancent dans l’aventure. Il y a désormais des formations qui peuvent accompagner les personnes qui souhaitent sauter le pas. Pour lui, se lancer dans l’aventure en solo n’est pas spécialement un bon plan. Il faut au minimum être accompagné par un apiculteur confirmé. Le mieux est de suivre les deux années de formation proposées.

Aujourd’hui peut-être plus qu’hier, il faut avoir du bagage pour protéger les abeilles. "Cette année, j’ai dû gérer l’arrivée de frelons asiatiques. Ils sont désormais bien dans la région. C’était la première fois que j’étais confronté avec eux", indique Jean-Louis Marlair. Pour lutter contre les attaques contre les abeilles, il faut avoir de la formation. D’ailleurs, pour faire circuler les informations, il n’a pas hésité à organiser une conférence sur l’envahisseur venu d’ailleurs. Il était épaulé par un autre apiculteur qui en connaissait un bout sur le sujet.