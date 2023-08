41e régate de baignoires à Dinant : plus de 20 000 spectateurs pour admirer la ferme sur la Meuse

À quelques heures de la mise à l’eau, la pression monte. Car Kevyn ne participe pas à la régate uniquement pour le fun. Ce qu’il vise, avec son équipe, composée principalement de membres de la famille, c’est la gagne. L’objectif: remporter le prix de la beauté. "Il y a des petites baignoires et des grandes. Nous, on fait dans l’exagération avec une baignoire de plus de 11 mètres de long."Le secret d’une bonne baignoire ? "La décoration, le fait d’être réaliste avec le thème." Cette année, la ferme est à l’honneur. Un tracteur immense a été imaginé, avec paille, poules, cochons et autres bêtes de la basse-cour (de faux animaux ont été fabriqués car les vrais sont interdits sur les embarcations). Une cheminée, alimentée par un fumigène, est aussi placée. Rien n’est laissé au hasard.

"Ça coûte la blinde"

Une des difficultés de la construction de l’ouvrage: intégrer une baignoire à chaque compartiment. "Elles doivent obligatoirement toucher l’eau, sinon, c’est la disqualification, explique Alain Deleenher, l’oncle de la compagne de Kevyn, venu de Mons pour participer à l’aventure familiale. On doit encore fabriquer une trappe pour y avoir accès. Car les baignoires doivent être vues par le jury. Celle-ci aura son utilité. Elle servira à stocker les boissons". Pour réaliser sa baignoire, Kevyn a pu compter sur des sponsors. "C ar ça coûte la blinde. Les peintures, le bois, le matériel, l’isolation… " L’homme de Falmignoul s’est arrangé avec un parc à conteneurs pour récupérer une baignoire.

Lundi, en fin d’après-midi, place au transport des différents éléments vers le bord de Meuse et au premier "crash test" avec les flotteurs, fabriqués avec des bidons remplis de polyuréthane. Il est aussi question de tester les pédalos vintage. "On veut être sûrs que tout soit au point."

Mardi matin, retour sur les lieux pour le fignolage des derniers détails. "On ne le fait pas la veille car on a peur des dégradations pendant la nuit", souffle Kevyn. Il confie: "On était un peu à la bourre ce matin, mais on y est arrivé. Là, à quelques minutes du lancement de la régate, on a la pression. On espère que tout va fonctionner."

Top départ

16h30. Le départ est donné à l’arrière du casino de Dinant.

Le défilé des baignoires sur la Meuse, le long de la rive gauche (les baignoires ne peuvent plus naviguer côté droit depuis la construction de la Croisette, notamment à cause de la présence de piquets dans l’eau) est carnavalesque. La foule alentour est impressionnante, amassée depuis le casino, jusqu’au Pont Charles De Gaulle, voire au-delà. L’ambiance est aux encouragements, aux applaudissements. On se croirait le long d’une étape du Tour de France. La baignoire de Kevyn et des siens est l’une des premières à atteindre le bout du parcours, au pied des lettres géantes, au bas de la Maison du Tourisme. "Tout s’est bien passé. Il y a eu un faux départ qui nous a fait perdre du temps. Mais ça va, on est arrivé en entier, en s’amusant."

19 heures. Les résultats tombent. Et le prix de la beauté revient à… La Ferme de Gabriel. Objectif atteint ! Partant à nouveau pour l’année prochaine ? "D’office", lâche l’heureux papa. Mais avant cela, place au remorquage de la baignoire et au rangement. Avant une bonne fiesta. Bien méritée.