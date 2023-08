Onhaye : Le cercle d’histoire locale "Autour du Floyon" fête ses 10 ans

Elle propose au public une anecdote méconnue ou une figure marquante pour chacun des villages.

Histoire d’Autour du Floyon

Le cercle est né le 17 janvier 2012 avec quelques passionnés d’histoire locale et du patrimoine de l’entité d’Onhaye. Son nom vient de Floyon, la rivière qui traverse cinq villages (Anthée, Serville, Gérin, Weillen et Falaën), en passant tout près d’un sixième (Sommière)

Dès sa création, le cercle a cherché à établir des partenariats avec différentes institutions ou personnes-ressources extérieures: Jean-Louis Antoine, Xavier Deflorenne, Elise Delaunois, Aurélie Stuckens, Axel Tixhon, etc...Les actions concrètes déjà réalisées: des expositions sur la villa gallo-romaine d’Anthée, 14-18 dans l’entité d’Onhaye, la balle pelote dans l’entité d’Onhaye, le Floyon, les arbres remarquables, une série de conférences, des promenades guidées à Fter, Gérin, Onhaye, une balade le long du Floyon, Weillen, Waulsort.

Il a aussi réalisé des publications sur l’entité d’Onhaye dans la tourmente (14-18) par Vincent Scarniet et un bulletin de liaison (17 numéros à ce jour appelé… Autour du Floyon).

Que peut-on voir d’important, sur les villages de l’entité dans cette exposition ?

Pour Sommière, l’histoire du premier nom connu d’un habitant de cette section grâce aux recherches de la société archéologique de Namur.

L’héroïque abbé Hector Dujardin a été choisi pour Onhaye. Ce prêtre, né, à Gérin, le 1er septembre 1914, a été tué en mai 1940, à Aarsele. Pou r Falaen, C’est la famille Mélot qui est à l’honneur dont un certain Ernest a été bourgmestre de Namur. De Gérin, c’est le club de basket qui a été la vedette. Il a fait la gloire du village pendant une cinquantaine d’années. Dans l’exposition, on peut voir de nombreuses photos d’équipes avec les noms des joueurs et les noms des Dogot, Cao, Demaret, Lamiroy, Burton, Berckmans, Bodart. Pour Anthée, on retiendra l’origine de la villa romaine, du Lion d’Anthée et de Mercure. Pour Weillen, on notera un hommage à Maria de Bruges de Gerpinnes, une des six premières femmes bourgmestres de Belgique, née à Namur en 1843 et décédée à Weillen, en 1927.A Serville, c’est la distillerie Valdos qui est mise à l’honneur,