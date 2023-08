Namur : une expo au Musée des Arts Décoratifs fait dialoguer des artistes des 18 et 21e siècles

Dès le rez-de-chaussée, des essais photographiques ou encore des créations en porcelaine côtoient, en parfaite harmonie, le mobilier et les fresques d’antan. A tel point, qu’il faut parfois l’oeil pour distinguer l’ancien du neuf.

Dans le jardin français, composé de quatre parterres de buis, la pièce d’eau centrale affiche dorénavant des fils de couleurs crochetés qui forment une toile d’araignée multicolore. Au fond de cet espace verdoyant, l’Orangerie, quant à elle, présente des compositions abstraites sur la thématique du végétal ou qui s’apparentent à une entomologie dédiée aux humains.

Et enfin, à l’étage du Musée, des sculptures et des tableaux à l’huile font la part belle aux paysages tant boisés que fluviaux. Quelques portraits de modèles nus, réalisés par le photographe Amélien Ledouppe, complètent cette exposition temporaire, dédiée à la tradition du siècle des Lumières. Si certains ont tenté d’imiter le style d’époque, d’autres ont préféré, en revanche, revisiter les œuvres anciennes ou exploiter le cadre du pôle muséal. "Le défi, c’est clairement le côté historique du lieu, commente Amélien Ledouppe. On ne peut pas sortir la foreuse sur un mur du XVIIIe siècle. Alors, accrocher des tirages de 140 cm, ce n’est pas forcément simple." Le photographe se dit néanmoins honoré d’avoir pu s’installer dans la rotonde, sa pièce préférée du musée, et salue le soutien technique fourni par le personnel: "En tant qu’artiste, je n’ai jamais eu autant d’aide qu’ici."

Créée en 2022, l’ASBL Place Ô Arts a pour ambition de promouvoir des artistes locaux, rassemblés sous une même coupole. En leur permettant de disposer gratuitement de lieux de prestige, l’association, soutenue par la Ville et la Province de Namur, peut ainsi élargir leur public au sein de la communauté namuroise.

Le collectif reste également ouvert à tout artiste, amateur ou professionnel, qui souhaite l’intégrer. Seule condition: soumettre sa candidature à un comité de sélection, composé de dix professionnels, qui veille à garantir la qualité des travaux exposés.

Du 1er au 31 août – Musée des Arts Décoratifs – Rue Joseph Saintraint 3, Namur. Accès gratuit.