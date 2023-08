Méga défi : Profondeville, Bois-de-Villers et Lustin dans un mouchoir

Profondeville en tête dès le premier soir

Le vendredi soir, derrière Profondeville, on trouvait Lustin, Wépion et Lesve. Bois-deVillers occupait la cinquième place.

Au fil des épreuves, cette équipe a remonté peu à peu la pente pour se trouver, le samedi soir, dans le trio de tête, derrière Profondeville et Lustin.

Tous les habitués du méga-défi savent que les épreuves du dimanche sont décisives. Les chars d’abord le matin puis les jeux sans frontière l’après-midi.

Le thème des chars était "les publicités". Le village de Lesve a défendu la marque L’Oréal et a séduit le jury. Rivière avec ses playmobils se hissait à la deuxième place devant Bois-de-Villers et Profondeville.

Même si elles ne connaissaient pas le résultat des chars en débutant les jeux sans frontière de l’après-midi, ces deux équipes continuaient à y croire.

Sous un soleil qui a fait oublier le début de journée de samedi, les huit équipes se sont affrontées dimanche après-midi sur huit jeux qui valaient pour 64 points. C’est Wépion qui a été la meilleure, avec 55 points, suivi de Profondeville, avec 47 unités, Bois-de-Villers, 46 et Lustin 44. Deux ex-aequo à 40 points, Lesve et Floreffe, et, fermant la marche, Rivière et Arbre.

Les enfants ont eu droit à leurs épreuves. Les jeunes d’Arbre se sont imposés devant Bois-de-Villers, Lesve et Wépion au même nombre de points, puis Lustin, Profondeville, Floreffe et Rivière.

Sans eux, rien n’était possible

Pour cette édition le comité organisateur, présidé par Bruno Humblet, a fait le choix de féminiser l’équipe des juges. Dimitri Germain a été rappelé pour cette trentième année et dirigeait une équipe composée de Benoît Mouton et Nicolas Ponsar, deux autres habités, rejoints par Sophie Wolff et Hélène Diricq, un baptême du feu en quelque sorte pour ces deux femmes.

Nicolas Picavet était, une fois de plus, le précieux boulier compteur, responsable des classements.

D’anciens animateurs sont venus commenter les épreuves. C’est ainsi qu’ont repris du service Pascal Chevalier, Nicolas Fauchet, Daniel Wilmart, Nicolas-Xavier Ladouce et Éric Massaux.

Une commission plaisir a veillé au bien-être de chacun.

Elle était composée de Randolph Crapsenda, Mathias Tuaux, René Desneux et Julien Dubourg.

L’équipe des jeux, Caroline Willem, Charlotte Debry, Victoria Guillaume, Odile Chamberlant, Jennifer Baily, Célie Stenhouse, Ludivine France et Alexandre Carretta, veillait au bon déroulement des épreuves.