Gedinne Summer festival 2023 : une ambiance de feu malgré la pluie

La formule différente des précédentes semble avoir bien fonctionné. Une scène avait été enlevée et, à la place, le grand chapiteau accueillait les DJ set l’après-midi, entre chaque concert de la grande scène, et en fin de soirée. Pour l’aspect intergénérationnel, c’est pari réussi, car toutes les tranches d’âge y ont trouvé leur compte. "Les activités château gonflable et autres ont très bien fonctionné. En début de soirée vendredi, le quiz interactif avec les buzzers a rassemblé plus de 350 personnes. L’année prochaine, on restera sur cette formule familiale, c’est vraiment un plus par rapport au simple plein air", analyse encore Noé Henrot.

Minno a mis le feu

Parmi les temps forts, on retiendra une prestation de Colt bien ficelée, un James Deano très à l’aise dans son rôle et un Tragédie à la hauteur des espérances malgré un set de trente minutes seulement. Mais celui qui se sera démarqué ce week-end, c’est sans conteste le rappeur Minno, lequel a notamment sorti les titres La Bombonera ou Général Bordel.

"Il a vraiment mis le feu, au point qu’il s’est retrouvé porté par la foule, retient Noé Henrot. Ils étaient à la bonne heure pour un public jeune qui aime le rap-electro. Ce sont aussi eux qui ont eu le plus d’interactions avec le public. Il y a certainement beaucoup de vidéos de ce moment qui traînent sur les réseaux sociaux. Je pense que des bénévoles du bar sont même sortis de leur service pour aller faire des pogos", rit-il. Il y a beaucoup de chance que le groupe revienne à une prochaine édition, confie le président.

Malgré des têtes d’affiche riches et attractives, le Gedinne Summer Festival a pu offrir un tarif abordable (13€ en prévente, 15€ sur place), pas bien différent de la formule plein air qui tournait autour des 10€ en prévente et 15€ sur place mais proposait bien moins de choses. "C’est ce qui fait notre force. Mais ce n’est pas improbable que les prix augmentent l’an prochain car notre secteur subit aussi l’inflation. Quoi qu’il en soit, on reste une ASBL et on restera sous la barre des 20€", conclut Noé Henrot.